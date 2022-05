Loonsverhoging KLM-piloten is in strijd met voorwaarden staatssteun

Piloten van KLM vertrekken van Schiphol. Ook de lonen van de piloten moesten gematigd worden om aan de voorwaarden voor staatssteun te voldoen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat concludeert de staatsagent die bij KLM moet toezien op de naleving van de staatssteunvoorwaarden. Ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Mark Harbers (Infrastructuur) hebben hierover een brief aan de Eerste Kamer gestuurd. De Eerste Kamer had om een ‘stand van zaken’ gevraagd, omdat het parlement met spoed moet beslissen over een nieuwe staatsinvestering in Air France-KLM, de moedermaatschappij van KLM. Het kabinet wil voor 220 miljoen euro aandelen bijkopen om te voorkomen dat het belang van de Nederlandse staat (9,3 procent) in Air France-KLM verwatert.



De Tweede Kamer ondervroeg staatsagent Jeroen Kremers maandagochtend over zijn bevindingen. Kamerleden verklaarden ‘geschokt’ te zijn door de slechte naleving van de steunvoorwaarden door KLM. Maandagmiddag debatteert de Tweede Kamer met minister Kaag over de voorgenomen aandelenaankoop.



KLM bereikte in maart een principeakkoord met de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) over een nieuwe cao voor 2022. Daarin is afgesproken dat de pilotensalarissen met twee keer 1,5 procent zullen stijgen: in augustus 2022 en in januari 2023. De nieuwe cao is nog niet goedgekeurd door de VNV-leden, maar loonsverhoging voor de piloten strookt niet met de beloften die KLM aan het kabinet heeft gedaan, stelt Kremers. KLM moest immers de lonen matigen totdat de staatssteun volledig is afgebouwd. De steun bestaat uit staatsgaranties op bankleningen die KLM binnen 5,5 jaar moet aflossen.

Om dezelfde reden is de loonsverhoging van 5 procent voor al het cao-personeel die KLM twee weken geleden aankondigde in strijd met de steunvoorwaarden. KLM wil de lonen verhogen om het nijpende personeelstekort te lenigen, maar dit mag dus eigenlijk niet. De belangrijkste voorwaarde van de coronasteun is namelijk dat KLM in de kosten moet snijden. Het bedrijf moet de ‘beïnvloedbare kosten’ met minstens 15 procent reduceren om financieel gezonder te worden. Onder de beïnvloedbare kosten valt niet de kerosineprijs, maar worden wel de salarissen gerekend. KLM nam niet eens de moeite staatsagent Kremers vooraf te informeren over de generieke loonsverhoging, terwijl dit wel had gemoeten.

Slechts tijdelijk effect

Kremers heeft nog meer te klagen. Hoewel KLM begin dit jaar voor nog 400 miljoen euro aan bezuinigingsmaatregelen moest nemen om aan de eis van 15 procent structurele kostenreductie te voldoen, onderneemt KLM op dit vlak tot dusver geen enkele actie. Integendeel: door de aangekondigde loonsverhogingen zullen de structurele kosten juist flink stijgen, waarschuwt de staatsagent. KLM heeft de kosten in 2021 weliswaar met meer dan 15 procent verlaagd, maar deed dat hoofdzakelijk via maatregelen die slechts tijdelijk effect hebben.

KLM heeft conform de staatssteunvoorwaarden ook beloofd een einde te maken aan het faciliteren van belastingontwijking door KLM-piloten en cabinemedewerkers die in het buitenland wonen. ‘Aan de overtreding van deze steunvoorwaarde, die inmiddels bijna twee jaar voortduurt, is nog geen einde gemaakt’, aldus Kremers. KLM liet Kremers in maart weten dat er een ‘werkgroep met de piloten’ was opgericht om dit probleem te tackelen, maar deze werkgroep is in mei alweer opgeheven en heeft niets opgeleverd.

Minister Kaag noemt de bevindingen van de staatsagent ‘stevig’. Ze laten volgens haar zien ‘dat we er nog niet zijn’. Het kabinet gaat met KLM in gesprek over Kremers’ conclusies. ‘Uitgangspunt is dat KLM de gemaakte afspraken nakomt’, zegt de minister.