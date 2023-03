Loonkloof tussen man en vrouw in Nederland is groter dan in veel andere EU-landen

Een bezoeker van een bouwbeurs in Utrecht probeert een accuboor. In de bouw is de loonkloof kleiner. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In Griekenland is het verschil met 21,2 procent het grootst, ook in Estland verdienen vrouwen gemiddeld ruim eenvijfde minder. In België (5 procent) is het verschil flink kleiner dan in Nederland, in Duitsland met 17,6 procent juist fors hoger. Alleen in Luxemburg verdienen vrouwen net meer dan mannen, 0,2 procent. Het gaat om het verschil in bruto uurloon, waarbij niet is gecorrigeerd voor bijvoorbeeld functie of opleidingsniveau. Uit eerder onderzoek van het CBS blijkt dat Nederlandse vrouwen in het bedrijfsleven gemiddeld 6 procent minder verdienen dan een man in dezelfde functie.

De loonkloof wordt wel langzaam iets kleiner. In de EU verdienden vrouwen tien jaar geleden nog ruim 16 procent minder dan mannen, sinds 2012 daalt dit verschil langzaam.

Ook in Nederland neemt het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen gestaag af, maar de laatste jaren gaat de afname minder. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat tussen 2018 en 2020 de loonkloof nauwelijks slonk, het verschil is zo klein dat het volgens het statistiekbureau op toeval kan berusten. Bij de overheid is het salarisverschil tussen man en vrouw beduidend kleiner dan in het bedrijfsleven.