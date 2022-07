Longcovidpatiënten zeggen op te knappen na bloedzuivering in buitenlandse klinieken – maar bewijs is er nog niet

De Duitse internist Beate Jaeger behandelt de Britse longarts Asad Khan. Jaeger zette de opmars van de bloedfilterbehandeling in gang, Khan geldt als een van de succesverhalen. Beeld Michael Dahlke / Funke Foto Services

Ze ligt in een stoel met een infuus in beide armen, haar bloed stroomt door een machine die het in een paar uur tijd filtert en weer terugpompt. In de kleine behandelzaal van het Long Covid Center in Larnaca is het een komen en gaan van patiënten uit de hele wereld. Ze zijn naar het stadje aan de zuidoostkust van Cyprus gereisd omdat ze doodziek zijn en hun hoop hebben gevestigd op een behandeling waarbij hun bloed wordt gezuiverd.

Jettie Rozemond is op 6 maart in het vliegtuig gestapt. De jonge Utrechtse kunsthistorica is er dan al bijna twee jaar slecht aan toe. Een infectie met het coronavirus heeft haar ernstige, langdurige klachten bezorgd, ze moet bijna de hele dag liggen. Op het vliegveld krijgt ze een rolstoel, in het vliegtuig draagt ze een koptelefoon tegen de prikkels van buitenaf en gebruikt ze een opblaasbaar voetenbankje. Haar moeder is mee als hulpverlener. De 15 duizend euro voor reis, verblijf en behandeling heeft ze ingezameld via een razendsnelle crowdfunding.

Als Jettie bijna drie maanden later terugvliegt, zijn de donkere wolken een beetje opgetrokken. Kreeg ze voorheen al na een kwartier rechtop zitten vreselijke hoofdpijn, nu kan ze het vier uur volhouden zonder pijn. Ze komt haar huis weer uit, wandelt elke dag, ze kan zich wat beter concentreren: ‘Dit lange telefoongesprek hadden we een half jaar geleden niet kunnen voeren’, zegt ze.

Ook huisarts Yvonne Botman uit Leiden zegt dat ze enorm is vooruitgegaan nadat haar bloed is gefilterd. Ze mailt vanuit het ziekenhuis in Osnabrück waar ze haar zevende behandeling ondergaat.

Anderhalf jaar al kampt ze met het postcovidsyndroom, na contact met een besmette patiënt. Een paar minuten op de loopband en ze moest drie dagen bijkomen, schrijft ze. ‘De uitslag van de fietstest was zó slecht dat de sportarts dacht dat het een meetfout was.’ Nu ervaart ze een waslijst aan verbeteringen: ze heeft een lagere hartslag, meer lucht, meer kracht in haar benen, ze heeft minder zenuwpijn, ze ziet scherper, heeft weer speeksel in haar mond. ‘Twee dagen na de derde behandeling deed ik mijn haar in een staart en dat voelde normaal, niet alsof ik 20 kilo aan mijn armen had hangen.’

Huisarts Yvonne Botman tijdens een aferesebehandeling in een ziekenhuis in Osnabrück. Beeld privé

Is er eindelijk hoop voor al die patiënten met langdurige coronaklachten bij wie het leven stil is komen te staan? Of laten wanhopige patiënten zich voor veel geld iets aansmeren, zoals we dat kennen van andere ziekten zonder uitweg?

Succesverhalen op sociale media

De bloedzuivering die Jettie en Yvonne weer op hun benen heeft gezet, is een bestaande behandeling, die al ruim dertig jaar wereldwijd wordt gebruikt bij patiënten die door een ziekte schadelijke bestanddelen in hun bloed hebben. Bij patiënten met een erfelijk verhoogd cholesterol bijvoorbeeld kunnen met een machine vetten uit hun bloed worden gefilterd. Aferese heet de therapie en die blijkt nu een vluchtheuvel voor een groeiende groep postcovidpatiënten. Nederlandse patiënten vertellen dat ze vele tientallen lotgenoten kennen die ervoor naar het buitenland zijn gereisd. Er zijn zestien klinieken, op Cyprus, in Turkije, Zwitserland en vooral in Duitsland, waar internisten en nefrologen (nierspecialisten) de aferese-behandeling aanbieden. Er zijn wachtlijsten van maanden.

Alleen: of de bloedzuivering daadwerkelijk een meerwaarde heeft bij de grote groep patiënten met langdurige coronaklachten is nog helemaal niet duidelijk. Onderzoek is niet gedaan, wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Patiënten enthousiasmeren elkaar via de (sociale) media. Een van de succesverhalen komt van de Britse longarts Asad Khan, die vorig jaar tegen BBC News vertelde dat hij in een rolstoel binnenkwam en na een aantal behandelingen lopend de deur uitging.

Minuscule bloedklontertjes

De theorie achter de bloedzuivering is gebaseerd op onderzoek van de Zuid-Afrikaanse hoogleraar fysiologie Resia Pretorius, die onder de fluorescentiemicroscoop minuscule bloedklontertjes ontdekte in het bloed van postcovidpatiënten. Begin dit jaar werd haar bevinding bevestigd door Brits onderzoek bij zeventig patiënten. Die ministolsels zouden de haarvaten blokkeren en zo de zuurstoftoevoer naar tal van organen en weefsels belemmeren. Filter die klontertjes uit het bloed, is de gedachte, en patiënten knappen op.

Dat het coronavirus problemen veroorzaakt met de bloedstolling is bekend: eenderde van alle ic-patiënten met covid had bloedproppen in de vaten van onder meer longen, hersenen en buik, soms met fatale afloop. Maar dat langdurige klachten worden veroorzaakt door ministolsels, zó klein dat ze met regulier onderzoek niet zijn te traceren, die theorie is onder Nederlandse artsen omstreden.

‘Wij vrezen dat die klontertjes niet ín het bloed van patiënten ontstaan maar in het lab, pas nádat er bloed is afgenomen’, zo vat de Maastrichtse hoogleraar en trombose-expert Hugo ten Cate de kritiek van zijn vakgenoten samen. Toch wil een van zijn Maastrichtse collega’s gaan samenwerken met de Zuid-Afrikaanse hoogleraar om te bekijken of haar onderzoeksresultaten te reproduceren zijn.

Bloed van een gezond persoon (A) en van patiënten met het postcovidsyndroom (B-D). Beeld Biochemical Journal

Patiënten reppen van ‘stroperig bloed’ dat soms zelfs de aferese-machine laat vastlopen. Ze krijgen bloedverdunners voorgeschreven die ze, eenmaal thuis, moeten blijven gebruiken. Yvonne Botman krijgt ze voorgeschreven van haar Duitse internist, Jettie Rozemond gebruikt nog één bloedverdunner, die ze krijgt van haar welwillende huisarts, die zag hoezeer ze was opgeknapt.

Maar bloedverdunners geven een verhoogde kans op inwendige bloedingen, waarschuwt hoogleraar en trombose-expert Frits Rosendaal: gevaarlijk, vindt hij, om die zomaar voor te schrijven, zonder controle van patiënten. Ook hij heeft weinig op met de theorie van het gestolde bloed. Als patiënten inderdaad vol zitten met bloedklontertjes die hun haarvaten verstoppen, dan zouden bij hen toch veelvuldig beroerten moeten voorkomen, zegt hij.

‘Als huisartsen hebben we er geen enkele moeite mee om een kwetsbare oudere met hartproblemen een bloedverdunner voor te schrijven’, reageert Yvonne Botman, ‘dus patiënten met superstolbaar bloed een bloedverdunner voorschrijven is helemaal niet zo spannend.’ Op voorwaarde, erkent ook zij, dat patiënten worden gecontroleerd.

‘Geen geld voor controlegroep’

De vrouw achter de opmars van de bloedfilterbehandelingen is de Duitse internist Beate Jaeger in Mülheim. Vorig jaar besloot ze om de behandeling die ze al jaren gaf aan patiënten met te veel vet in hun bloed bij wijze van experiment gratis uit te voeren bij zestig patiënten met langdurige coronaklachten. Dat was ‘extreem succesvol’, vertelde ze onlangs aan vakblad the BMJ. Intussen heeft ze, naar eigen zeggen, duizenden patiënten behandeld en volgen vijftien andere klinieken haar voorbeeld.

‘De verhalen van patiënten doen ertoe’, zegt trombosespecialist Ten Cate. ‘Maar het blijft casuïstiek en dat is toch riskant. Zonder controlegroep weet je nooit zeker waar het effect van een behandeling op is gestoeld. Aferese is een belastende ingreep, daar moeten we patiënten niet zomaar aan blootstellen.’

Jaeger zou graag een groot onderzoek opzetten met een controlegroep, zegt ze in the BMJ, maar daarvoor ontbreekt haar het geld. Wonderlijk, vindt Ten Cate, want patiënten moeten de behandelingen (in Duitsland 1.300 euro, op Cyprus 1.685 per keer) zelf betalen. ‘Als je eraan verdient, publiceer dan ook over je patiënten.’ Rosendaal gaat verder, hij noemt het ‘onethisch’ om ernstig zieke patiënten een behandeling aan te bieden waar risico's aan zijn verbonden als niet is aangetoond dat die effectief is.

‘We komen hier niet verder’

Patiënten reageren geprikkeld op die kritiek. ‘Dus het enige wat wij kunnen doen is op de bank afwachten’, zegt Jettie Rozemond. ‘Maar op wat? Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar behandelingen. We komen hier niet verder dan eindeloze vragenlijsten waarin naar onze klachten wordt gevraagd. Ondertussen ga ik mijn derde ziektejaar in. Neem me niet kwalijk dat ik dan toch iets probeer.’ Nog een paar jaar wachten op bewijs is geen optie voor patiënten, zegt ook Yvonne Botman: ‘Daarvoor is de ziekte te ingrijpend.’

En houden die klinieken nou echt zoveel geld over aan hun patiënten, vraagt ze zich af. In het Duitse ziekenhuis had ze elke keer twee verpleegkundigen aan haar zijde, er kwam een arts langs, ze moest vragenlijsten invullen, haar bloed werd voor én na de behandeling gecontroleerd en de dure filters in het apparaat zijn ook nog eens voor eenmalig gebruik.

Trombose-arts Hugo ten Cate heeft begrip voor de zoektocht van patiënten, hij kent hun wanhoop uit zijn eigen praktijk. Hij weet dat ook Nederlandse artsen radeloze patiënten soms antistollingsmedicijnen voorschrijven, hoewel de basis daarvoor nog erg wankel is, zegt hij. ‘We zullen eerst stevig bewijs moeten vinden voor het bestaan van ministolsels in het bloed. Pas als we dat vinden, kunnen we misschien in onderzoeksverband bloedverdunners gaan voorschrijven.’

‘Wat had ik te verliezen?’

Gitte Boumeester is nu twee maanden terug uit Cyprus waar ze zes keer een aferesebehandeling onderging. Al anderhalf jaar kampt ze met ernstige klachten na een corona-infectie, haar opleiding tot psychiater heeft ze moeten stopzetten. ‘Ik ga van bed naar bank, daar komt het op neer.’ Acht weken zat ze in een appartement in Larnaca, met een taxi ging ze heen en weer naar de kliniek. ‘Ik dacht: ik laat de ellende uit mijn bloed halen en dan knap ik op.’ Maar de behandeling heeft geen enkel effect gehad, vertelt ze via de telefoon. ‘Ik was jaloers op de patiënten om mij heen die ik wél zag verbeteren.’

De hele onderneming heeft haar 15 duizend euro aan spaargeld gekost, maar weggegooid geld is dat zeker niet, zegt ze beslist. ‘Anders zou ik me altijd zijn blijven afvragen of deze behandeling me geholpen zou hebben. Wat had ik te verliezen? Hier kon niemand iets voor me doen.’

Gebrek aan wetenschappelijk bewijs heeft haar niet weerhouden: ‘De tijd tikt door, eind augustus krijg ik een WIA-uitkering, want zoals ik er nu aan toe ben, kan ik niet werken. Even de afwasmachine uitruimen en ik ben kapot.’

‘Een enorm verschil in mijn dag’

Jettie Rozemond benadrukt dat veel patiënten vooruitgaan, maar dat de behandeling voor bijna niemand volledige genezing betekent. ‘Ik zou zeggen dat ik van 10 procent gezondheid naar 30 procent ben gegaan. Dat lijkt weinig, maar dat is wel het driedubbele en het betekent een enorm verschil in mijn dag. Ik zie bloedverdunners en aferese niet als de oplossing, maar als onderdeel van de puzzel. Ik heb nog een lange weg te gaan en wacht op nieuwe behandelingen.’

Kan bij al die herstelde patiënten sprake zijn van een placebo-effect? Zouden ze ook zijn opgeknapt met een namaakbehandeling, als gevolg van natuurlijk beloop van hun ziekte of door een psychologisch effect? De drie Nederlandse patiënten zijn stellig. ‘Ik heb op Cyprus zoveel mensen gezien met wie het beter ging’, zegt Gitte Boumeester. ‘Ondenkbaar dat het met hen allemaal ook zonder behandeling goed zou zijn gekomen.’

Voordat Jettie Rozemond naar Cyprus afreisde, had ze al van alles geprobeerd, vertelt ze: van supplementen tot acupunctuur, osteopathie en revalidatieprogramma’s. ‘Als ik gevoelig zou zijn voor een placebo-effect had ik dat eerder moeten merken. Het verschil tussen voor en na is bij mij nu echt groot.’

Huisarts Yvonne Botman schrijft dat ze zich goed in de behandeling en in de achterliggende theorie heeft verdiept. ‘Ik wist: dit wil ik. Ik heb nu eindelijk het gevoel dat er iets gebeurt, dat ik zelf kan werken aan mijn herstel.’