‘London Bridge is down’: startschot van 10-daagse megaoperatie tot aan Elizabeths begrafenis

Koningin Elizabeth in november 2007. Beeld Getty Images

Wie denkt dat de dood van een staatshoofd de Britten in paniek doet schieten, onderschat het Engelse organisatietalent. Het overlijden van The Queen is het startschot van een tiendaagse procedure, minutieus uitgekiend door een leger topambtenaren, bekend onder de naam Operation London Bridge. De sterfdag staat in de documenten als D-Day, de daaropvolgende dagen heten D+1, D+2, enzovoorts.

Snippers van de geheime documenten lekten in de afgelopen jaren al uit, onder meer dankzij een vooruitblik van The Guardian in 2017. Het plan schrijft voor dat haar lichaam per trein vanuit Schotland naar Londen wordt vervoerd en zelfs over de bloemen die mensen vanaf spoorovergangen zouden kunnen gooien is nagedacht: een tweede locomotief zal achter haar aan rijden om de rails schoon te vegen.

Operation Unicorn

Dat de koningin stierf in haar geliefde zomerresidentie in Noord-Schotland zette tevens het scenario in werking dat in de documenten Operation Unicorn wordt genoemd. Over twee dagen zal het lichaam van Elizabeth worden overgebracht naar Holyroodhouse, haar officiële paleis in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Zondag vindt daar een dienst plaats in St. Giles’ Cathedral. Daarna heeft het publiek een etmaal de tijd om afscheid van de koningin te nemen.

Vervolgens gaat haar kist waarschijnlijk aan boord van de Royal Train, de trein waarmee leden van het Britse koningshuis traditioneel per spoor worden vervoerd. Die zou dan door het oosten van Engeland, via steden als York, Newark-on-Trent en Peterborough, naar Londen rijden. Mocht dit scenario onuitvoerbaar blijken, dan wordt wijlen koningin Elizabeth per vliegtuig vervoerd. Premier Liz Truss en Britse parlementariërs zullen haar lichaam verwelkomen in Buckingham Palace.

Twee dagen later, op dinsdag, staat een belangrijke ceremonie gepland. Dan wordt de kist overgedragen van het paleis naar Westminster Hall, waar zij vijf dagen opgebaard zal liggen. In die periode kan haar lichaam 23 uur per dag worden bezocht. Ondertussen vinden elders in de stad repetities plaats voor haar begrafenis.

Drukke eerste werkdagen

Tot de dag na de begrafenis zullen Britse vlaggen door heel het land halfstok hangen, behalve in de 24 uur na de afkondiging van Charles III als nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurt deze vrijdagochtend. Om 10 uur komt de Accession Council (de Raad van Toetreding) bijeen om het koningschap van Charles te bevestigen. De tekst daartoe zal worden opgelezen vanaf het balkon van St. James Palace, een van de oudste koninklijke paleizen in Londen.

Veel tijd om te rouwen krijgt Charles niet, voor hem liggen drukke eerste werkdagen in het verschiet. Vrijdag spreekt de nieuwe koning de inwoners van de vijftien landen toe waarvan hij dan het staatshoofd is. Later in de week bezoekt hij alle hoofdsteden van het Verenigd Koninkrijk: het Engelse Londen, Edinburgh in Schotland, het Noord-Ierse Belfast en Cardiff in Wales.

Als hij terugkeert in Londen, wachten hem in de dagen voorafgaand aan de begrafenis van zijn moeder ontmoetingen met de minister-presidenten van de Gemenebestlanden en buitenlandse staatshoofden.

De planning van Operation London Bridge schrijft voor dat de begrafenis op zondag 18 september plaatsvindt, tien dagen na het overlijden van de vorstin. Daarvan kan worden afgeweken, maar voor Britse werkgevers zou deze tijdlijn niet slecht uitkomen. Officieel is de dag van de begrafenis een nationale vrije dag en op werkgevers zou veel druk worden gezet om personeel vrij te geven.