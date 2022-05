Londense politie sluit onderzoek naar lockdownborrels op Downing Street, 126 boetes uitgedeeld

Een demonstrant die voor het aftreden van de Britse premier Boris Johnson en zijn collega's in de Conservative Party pleit. Beeld AP

Om welke feestjes het gaat, hoe hoog de boetes zijn en wie die boetes precies moeten betalen, heeft de politie niet bekendgemaakt. Wel is gemeld dat er 73 boetes werden opgelegd aan vrouwen en 53 aan mannen. De BBC meldt dat 28 ambtenaren meerdere keren zijn beboet, met in het ergste geval vijf boetes voor één persoon.

De boetes worden met terugwerkende kracht opgelegd voor het overtreden van de coronaregels. Op verschillende momenten tussen mei 2020 en april 2021 zouden ambtenaren in de ambtswoning van premier Boris Johnson en bij andere overheidsgebouwen borrels en feestjes hebben georganiseerd met tientallen aanwezigen, terwijl Engeland nog in een strenge lockdown zat.

Na de onthulling van de lockdownborrels en de grote maatschappelijke ophef die daarop volgde, besloot de politie in Londen eind januari de borrelcultuur op Downing Street 10 onder de loep te nemen. Van de twaalf bijeenkomsten die aanvankelijk werden onderzocht, heeft de politie uiteindelijk bij acht gelegenheden overtredingen vastgesteld. Eerder werd al bekendgemaakt dat er meer dan driehonderd foto’s en vijfhonderd pagina’s aan documenten zijn als bewijsmateriaal.

Verjaardagsfeest

Ook Johnson zelf kreeg in april een boete van 50 pond. Nota bene voor zijn eigen verjaardagsfeestje op 19 juni 2020, waar hij in het gezelschap van zijn vrouw en zo’n dertig collega’s een verjaardagstaart had aangesneden. Ook zijn vrouw Carrie Johnson en minister Rishi Sunak van Financiën kregen daarvoor een boete. De premier zou daarnaast nog vijf andere borrels in zijn eigen ambtswoning hebben bezocht. De premier bood meerdere malen zijn excuses aan voor de verschillende ‘werkbijeenkomsten’, die hij achteraf een ‘inschattingsfout’ noemde.

Na het opleggen van de boetes was oppositieleider Keir Starmer er snel bij om het aftreden van zowel Johnson als Sunak te eisen. Binnen Conservatieve kringen was er – anders dan in het begin van de partygate – geen animo meer om Johnson te laten vallen.

Toch kwam de positie van de Britse premier opnieuw in gevaar, nadat het Britse parlement een onderzoek aankondigde naar zijn eerdere uitlatingen over de lockdownborrels. Johnson zou het Lagerhuis bewust hebben misleid door te zeggen dat hij geen regels had overtreden – een politieke doodzonde. Zo’n onderzoek naar een zittende premier is uniek in de politieke geschiedenis van het eiland.

Ook topambtenaar Sue Gray deed onderzoek naar de feestjes op Downing Street en de rol van premier Johnson. Zij deelde in januari haar rapport en concludeerde daarin onder meer dat Johnson te laks is geweest bij het volgen en intern handhaven van zijn regels. De Londense politie vroeg Gray destijds nog niet alle details over de lockdownborrels te delen, in het belang van het lopende politieonderzoek. Overheidsbronnen melden nu dat het volledige rapport van Gray mogelijk volgende week wordt gepubliceerd.