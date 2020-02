Londense politie schiet terrorist dood

Een bewapende politieagent in Londen. Beeld EPA

De man, Sudesh Amman, was net weer op vrije voeten. Volgens de BBC mocht hij de gevangenis verlaten na de helft van een straf van drie jaar te hebben uitgezeten. Hij was veroordeeld wegens terroristische activiteiten zoals het bezit en verspreiden van extremistisch materiaal.

De steekpartij vond zondagmiddag iets voor twee uur ‘s middags plaats in Streatham, Zuid-Londen. Op een drukke winkelstraat stak Amman in op voorbijgangers. Een fietsende vrouw zou in haar rug zijn gestoken, verklaarde een ooggetuige tegen The Daily Telegraph, en een andere voorbijganger in zijn buik. Een ooggetuige zag dat de messentrekker iets droeg dat op een bomvest leek. Dat bleek achteraf geen echte bomgordel te zijn.

De politie schoot de messentrekker neer voor een apotheek, waar hij overleed aan zijn verwondingen. Amman stond onder toezicht omdat de autoriteiten vreesden dat hij een terreurdaad zou gaan verrichten.

Eind november vond een vergelijkbaar incident plaats nabij de London Bridge, toen de politie een veroordeelde terrorist die vlak daarvoor twee onschuldige mensen had doodgestoken en drie anderen had verwond. De 28-jarige Usman Khan, die eveneens een nep-bomvest droeg, was een jaar daarvoor vrijgelaten uit de gevangenis na in 2012 te zijn veroordeeld voor het voorbereiden van terreurdaden.