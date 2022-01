Londense burgemeester wil pilot: geen vervolging maar cursus voor jongere met cannabis op zak

De Londense burgemeester Sadiq Khan Beeld Reuters

Burgemeester Sadiq Khan is van plan om in 3 van de 32 Londense wijken 18- tot 24-jarigen die worden gepakt met hasj of wiet op zak, bij wijze van experiment, een fluwelen behandeling te geven. Zij krijgen een cursus of behandeling in plaats van een veroordeling. ‘Het idee is om jonge mensen los te weken van justitie en daarvoor in de plaats van hulp en steun te voorzien’, zegt een woordvoerder. ‘Het is aangetoond dat dit de kans op recidive verminderd.’ Daarmee verwijst hij naar een onderzoek van de Thames Valley Police waaruit dit zou blijken.

Khan heeft van drugsbestrijding een van de speerpunten van zijn tweede termijn gemaakt. Voordat hij in mei werd herkozen, deed hij de belofte om een commissie in het leven te roepen die de decriminalisering van cannabisgebruikers onder de loep zou nemen. Deze pilot is door die commissie aanbevolen.

Weinig enthousiasme

Op Downing Street zijn ze niet blij met de plannen van Khan. Een woordvoerder van premier Boris Johnson stelt dat illegale drugs ‘levens verwoesten en aansporen tot geweld’. Vanuit hun kant zou er ‘absoluut geen intentie zijn om gevaarlijke en schadelijke middelen te decriminaliseren’. Dat zou enkel de ‘georganiseerde misdaad in de kaart spelen, terwijl het risico bestaat op een toename van drugsgebruik’.

Ook vanuit Khans eigen Labourpartij klinkt weinig enthousiasme. Partijleider Keir Starmer zegt geen voorstander te zijn van decriminalisering en het veranderen van de wet: ‘Daar ben ik heel duidelijk over.’

Portugees beleid

Khans plannen zijn onder meer gebaseerd op het Portugese drugsbeleid. Sinds drugs daar in 2001 werden gedecriminaliseerd, zijn het aantal overdoses, hiv-besmettingen en drugsgerelateerde misdrijven sterk gedaald.

De illegale drugshandel in het Verenigd Koninkrijk kost de samenleving zo’n 23 miljard euro per jaar, schatten ambtenaren in dienst van Khan. In Engeland en Wales alleen al werden afgelopen jaar bijna 42 duizend mensen vervolgd vanwege drugsgerelateerde misdrijven.

Khans plan moet eerst nog worden goedgekeurd door de Mayor’s Office for Policing and Crime, maar dat lijkt slechts een formaliteit.