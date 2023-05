Londense autoriteiten hebben genoeg van jonge TikTok-plaaggeest

Mizzy wordt gearresteerd, de beelden waren te zien op TikTok.

Tot voor kort had niemand van Mizzy gehoord, wiens echte naam Bacari-Bronze O’Garro is. Daar kwam snel verandering in door enkele populaire video’s. Te zien is hoe hij in het bijzijn van een bibliothecaresse bladzijden uit een bibliotheekboek scheurde, hoe hij haasje over probeerde te doen bij een orthodoxe jood en hoe hij een hondje van een vrouw ontvoerde in een park. Tevens vroeg hij aan drie meisjes, die ’s avonds op een trein zaten te wachten, of ze dood wilden. Volgens Mizzy zijn zijn acties gewoon loltrappen in de hoofdstedelijke straten.

Over de auteur

Patrick van IJzendoorn is correspondent Groot-Brittannië en Ierland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 2003 in Londen en schreef meerdere boeken, waaronder over de Brexit.

Op een populaire video is te zien hoe de goedgebekte Londenaar, tot schrik van de bewoners, een woning binnenwandelde, zogenaamd op zoek naar een studiegroep. Eerder deze week werd hij opgepakt. Het leidde tot rechtszaak waarbij de rechter hem een boete van omgerekend 230 euro gaf. Tevens moest hij 190 euro aan proceskosten betalen. De rechter bepaalde dat Mizzy, die een mondkapje en capuchon droeg in de rechtszaal, geen video’s met zijn streken meer mocht verspreiden.

‘Idioot’

Het leverde hem een optreden op bij het praatprogramma van de televisiepersoonlijkheid Piers Morgan. Tijdens het felle interview toonde hij weinig berouw van zijn daden. Mizzy opperde dat zijn huidskleur meespeelt bij de publieke afkeer jegens zijn persoon. Morgan noemde Mizzy een ‘idioot’, de TikTokker zei hetzelfde over de gastheer. Over de straf van de rechter was de Morgan duidelijk: ‘Kan ik er wat aan doen dat de Britse wetten zo slap zijn?’

Kort na zijn veroordeling en het televisieoptreden besloot de TikTokker van zijn bekendheid te profiteren door enkele oudere video’s opnieuw via sociale media te verspreiden. Daarop is onder meer te zien hoe hij op een rijdende bus ligt en door een supermarkt fietst. Bij de autoriteiten bleef deze overtreding van de voorwaarden niet onopgemerkt, wat vrijdagochtend leidde tot een nieuwe arrestatie.

Uiteraard werd ook deze gebeurtenis op video vastgelegd op TikTok.