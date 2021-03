Londen rouwt om dode zeehond en zoekt de hond die hem toetakelde

Zeehond Freddie op de oever van de Theems. Beeld Getty Images

Het dier lag bij eb vaak aan de oever van de Theems in Hammersmith. Mensen gingen met Freddie op de foto en gaven hem knuffels. Freddie leek het allemaal best te vinden en maakte soms rare capriolen. Daarom werd hij vernoemd naar de extraverte zanger van Queen, Freddie Mercury. Maar aan de idylle kwam zondagmiddag een eind toen een loslopende hond hem zwaar toetakelde. Mensen, onder wie een fotograaf en een dierenarts, waren snel ter plekke om de jonge hond van de zeehond weg te trekken, maar de verwondingen bleken te ernstig te zijn. Een dierenarts nam de beslissing om Freddie te laten inslapen.

De eigenaresse van de hond maakte zich na het voorval snel uit de voeten. De politie heeft foto’s van de vrouw, waarmee ze hopen haar identiteit te kunnen achterhalen. De vrouw staat een boete van tussen de 1.000 en 2.500 pond te wachten. Tijdens de lockdown hebben veel mensen een jonge hond aangeschaft, ook mensen die niet weten hoe ze zo’n ‘lockdownpuppy’ moeten opvoeden en behandelen. Het incident staat niet op zichzelf. Boeren hebben een toename gezien op het aantal aanvallen van loslopende honden op schapen, terwijl ook de herten in de Londense parken niet langer veilig zijn.

Op sociale media werd volop getreurd over de dood van de zeehond. ‘Ik hou van mijn hond en ik hou van de wilde natuur’, schreef de bioloog en televisiemaker Ben Garrod, ‘de twee sluiten elkaar niet uit. Wees een verantwoordelijke hondenbezitter. Na te zijn aangevallen door een hond waar de eigenaar geen controle over had, heeft de geliefde Londense zeehond Freddie zijn leven verloren. Het is niet moeilijk om respect te hebben voor de natuur.’ Craig Oliver, de voormalige spindoctor van David Cameron, wees erop dat er op de plaats van het ongeval borden hangen met het verzoek om honden aan de lijn te houden.