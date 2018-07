Londen eist opheldering van Moskou na nieuwe vergiftiging met novitsjok in omgeving Salisbury

De Britse regering heeft opheldering van Moskou geëist nu blijkt dat twee Britten doodziek zijn geworden nadat ze in contact waren gekomen met het zenuwgas novitsjok. Die uiterst giftige stof werd ook gebruikt bij de aanslag op de Russische dubbelspion Sergej Skripal in maart. Volgens Londen zat Moskou achter die aanslag.

De twee zijn in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis in Salisbury, waar ook de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter werden behandeld na hun vergiftiging. Aanvankelijk dachten artsen dat de twee, Dawn Sturgess en Charlie Rowley uit het vlak bij Salisbury gelegen Amesbury, vervuilde heroïne of crack hadden gebruikt.

Nu experts van het Britse militaire laboratorium Porton Down echter hebben vastgesteld dat ze vergiftigd werden met novitsjok, gaan de autoriteiten ervan uit dat de zaak verband houdt met de poging Skripal om het leven te brengen met het uiterst zeldzame gif.

Aangezien de twee geen banden hebben met de Britse inlichtingendiensten, is het uiterst onwaarschijnlijk dat zij het doelwit zijn geweest van een moordaanslag met het zenuwgas dat in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld. Vermoedelijk zijn zij per ongeluk besmet geraakt met restjes van de stof.

Na de aanslag op de Skripals beschuldigde premier Theresa May Rusland ervan dat het gewone burgers in gevaar had gebracht door het gebruik van een zenuwgas. Uit woede daarover zette Londen een aantal Russische diplomaten het land uit. Nu blijkt dat er inderdaad slachtoffers zijn gevallen die niets met de dubbelspion te maken hebben, eist de Britse regering dat Rusland alsnog over de brug komt met informatie over de aanslag. ‘Als de Russen nu openheid van zaken geven over wat er in maart is gebeurd, kunnen we de zaak oplossen en mensen veiligheid bieden’, zei de Britse minister van Veiligheid Ben Wallace.

Het Kremlin ontkende donderdag opnieuw dat het iets met de zaak te maken heeft. Dmitri Peskov, de woordvoerder van president Poetin, zei dat Moskou geen informatie heeft die licht kan werpen op het nieuwe geval van vergiftiging met novitsjok. ‘We zijn erg bezorgd over het herhaaldelijke gebruik van dergelijke substanties in Europa’, zei Peskov.

Foto de Volkskrant

In verlegenheid

Het nieuwe vergiftigingsgeval brengt de Russische autoriteiten in verlegenheid, juist op een moment dat de kwestie-Skripal op de achtergrond leek te raken en Rusland zich van zijn goede kant liet zien met het WK voetbal. Een Russische parlementariër beschuldigde de Britten er al van dat zij het nieuwe vergiftigingsgeval uit hun duim hebben gezogen om Rusland zwart te maken en op die manier tegenwicht te bieden aan de positieve verhalen van Britse voetbalfans uit Rusland.

‘Hoe dom denken ze dat Rusland is om ‘opnieuw’ dat zogenaamde ‘novitsjok’ te gebruiken midden in de wereldkampioenschappen van de FIFA?’, vroeg de Russische ambassade in Den Haag zich in een tweet af.

De Britse autoriteiten gaan er echter van uit dat de twee besmet zijn geraakt met restjes van de stof die kennelijk nog ergens in Salisbury en omgeving liggen. Misschien gaat het om een container waarin het zenuwgas werd bewaard of om de handschoenen die de pleger van de aanslag ongetwijfeld heeft gebruikt.

Na de vergiftiging van de Skripals, die inmiddels uit het ziekenhuis zijn ontslagen en op een geheime plaats zijn ondergebracht, zijn de autoriteiten maandenlang bezig geweest plaatsen waar de twee waren geweest te ontsmetten. Maar uit het nieuwe vergiftigingsgeval blijkt dat ze niet alle sporen hebben weten op te ruimen. De gebruikte vorm van novitsjok is volgens experts zo zuiver dat het ook na lange tijd nauwelijks afbreekt.

Leden van de Britse antiterreurdienst proberen nu uit te vinden waar Sturgess en Rowley zijn geweest in de uren voordat zij ziek werden. Op die manier hopen zij de plek te vinden waar mogelijk nog meer resten te vinden zijn. Dat zou hen mogelijk ook aanwijzingen opleveren over de daders van de aanslag op Skripal.

Litvinenko

Rusland zat volgens een Britse rechter ook achter de moord op de uitgeweken voormalig geheim agent Aleksandr Litvinenko, die in 2006 met de radioactieve stof polonium-210 om het leven werd gebracht in Londen.

Uit onderzoek bleek later dat die stof in zijn thee was gestopt bij een ontmoeting met twee Russen die banden hadden met de Russische geheime dienst. Op tal van plaatsen waar de twee waren geweest werden sporen van radioactiviteit gevonden, ook in de vliegtuigen waarmee zij van en naar Moskou waren gevlogen.