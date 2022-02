Liveblog oekraïnecrisis

Londen bevriest tegoeden van Russische banken en miljardairs • Duitsland schort Nord Stream 2 op

President Poetin heeft gisteravond de onafhankelijkheid erkend van twee rebellengebieden in het oosten van Oekraïne. Dit vergroot het gevaar van een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Volg via dit liveblog het laatste nieuws over deze internationale crisis.