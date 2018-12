Londen bepaalt de stemming op het Binnenhof

Goedemiddag,

Niet de Tweede Kamer maar de ontwikkelingen in Londen zullen de stemming op het Binnenhof deze week voor een groot deel bepalen.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

GESPREK VAN DE DAG

London calling

Over de weg is het 500 kilometer rijden van Den Haag naar Londen, in gedachten is de Britse hoofdstad vandaag voor veel Nederlandse politici een heel stuk dichterbij nu het er echt om gaat spannen: gaat de Brexit binnenkort door en hoe dan? Dinsdag zou de de beslissende stemming in het Lagerhuis zijn, maar premier May - vrezend voor een enorme nederlaag - vroeg zojuist om uitstel. Ze hoopt via nieuwe gesprekken met de EU feiten aan te kunnen dragen die het parlement nog kunnen overtuigen. Waarmee de bal weer in Brussel ligt, en daarmee een beetje in Den Haag: valt er toch nog wat te onderhandelen, hoewel die optie ook vandaag weer door EU-vertegenwoordigers voor de zoveelste keer werd ontkend?

Vandaag wees onze eigen Rekenkamer het kabinet maar alvast op de financiële risico's aan deze kant van het Kanaal. Als het Lagerhuis kiest voor een ‘harde Brexit’, zal dat Nederland op korte termijn 2,3 miljard euro kosten. Dat is 1,6 miljard euro extra afdracht aan de Europese Unie om het abrupt wegvallen van de Britse bijdrage in 2020 en 2021 te compenseren. Daarnaast moet het Rijk nog rekening houden met 700 miljoen euro meerkosten voor het versterken van onder andere de controle-instellingen van de Douane en de NVWA.

De Rekenkamer concludeert na eigen onderzoek ook dat de Douane niet klaar is voor zo’n plotselinge Brexit op 29 maart. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft eerder aan de Tweede Kamer gemeld dat de Douane een nieuwe 928 voltijds-medewerkers nodig heeft om al het extra werk dat een harde Brexit met zich meebrengt te kunnen klaren. Volgens de Rekenkamer is er een grote achterstand in de werving en opleiding van al die nieuwe douaniers ontstaan en zijn er eind maart slechts 300 van de benodigde 928 mensen aangenomen, maar moet een deel van hen dan nog worden opgeleid.

VRAAG VAN DE DAG

Neemt Blok gas terug?

Intussen wacht de Tweede Kamer nog op de reactie van minister Blok van Buitenlandse Zaken of hij niet wat ver is gegaan met zijn ‘noodwet’ voor een eventuele harde Brexit. Het wetsvoorstel werd vorige maand ingediend teneinde te kunnen anticiperen als het zo ver is. ‘Een harde Brexit kan ingrijpende consequenties hebben voor het goederenverkeer en personenverkeer', lichtte Blok toe. Er kunnen dan ‘voorzieningen worden getroffen met het oog op een goed verloop van deze terugtrekking’.

Dat doel is niet omstreden, maar de methode zorgt wel voor bezwaren in vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer. Want als het aan Blok ligt , krijgen ministers straks de bevoegdheid beslissingen te nemen zonder eerst het parlement te raadplegen. Experts waren woensdag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer zeer kritisch over het voorstel, waarop ook de Kamer zelf in de gordijnen sprong. En niet alleen de oppositie. Regeringspartij CDA noemt het ‘ongehoord’ en ‘onverantwoord’ hoe Blok wil opereren. Ook coalitiepartner D66 eist aanpassingen. Blok reageert later deze week op die kritiek.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) komt aan op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP - Bart Maat

EN DAN DIT NOG

164 landen achter pact

Het had wat voeten in de aarde, maar vandaag was het zover: in het Marokkaanse Marrakech stemden 164 landen in met het VN-migratiepact. Ook Nederland, al was het dan met die veelbesproken stemverklaring dat het kabinet zich het recht voorbehoudt om nationaal het eigen immigratiebeleid te bepalen. De VN vierden het feestje, al zal het niemand zijn ontgaan dat in juli nog alle 193 lidstaten - met uitzondering van de VS - het eens waren over het pact. 28 landen kwamen, na debat in eigen land, uiteindelijk niet opdagen. Chili was zondag de laatste afhaker.

Met slaande deuren

Over de moderne voorlichtingsafdelingen van de politieke partijen wordt veel geklaagd: altijd maar bezig met het gladstrijken van zelfs de kleinste plooitjes, doodsbenauwd dat het beeld van interne verdeeldheid de kiezer ontrieft. Het gevolg is wel dat volksvertegenwoordigers tegenwoordig soms voor de buitenwereld jarenlang een rimpelloos bestaan leiden, terwijl de sfeer eigenlijk niet te harden is. De VVD had Ybeltje Berckmoes met haar meedogenloze memoires over haar tijd in de VVD, vandaag verbaast D66 de toeschouwers met het buitenzetten van europarlementariër Matthijs van Miltenburg (foto). Die wijt dat geheel aan lijsttrekker Sophie in 't Veld, met wie hij niet door één deur kan. ‘Het is betreurenswaardig dat de lijsttrekker niet in staat is om zich verbindend op te stellen en dat zij geen tegenspraak duldt', aldus Van Miltenburg in een verklaring.

Matthijs van Miltenburg (D66). Beeld anp

Gisteren heb ik tot mijn grote verbazing vernomen dat ik überhaupt niet in het D66-lijstadvies voor de Europese verkiezingen ben opgenomen. Ik trek mijn kandidatuur in en zal in 2019 niet als D66-Europarlementariër terugkeren. Zie verder: https://t.co/L55Zp9JIRh MatthijsvMiltenburg

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Tips of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.