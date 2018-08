nieuws aardbeving lombok

Lombok opnieuw opgeschrikt door krachtige naschokken

124 kilometer ten noordoosten van het Indonesische eiland Lombok is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,2, meldde het Amerikaanse seismologisch instituut USGS. De beving was op een diepte van 1 kilometer. Er is geen tsunamiwaarschuwing gegeven.