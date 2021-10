Lokale verkiezingen in Italië: centrumlinks wint in grote steden, rechts verliest terrein

Een man wacht op zijn beurt en leest ondertussen een krant bij een stembureau in Rome. Beeld AFP

Naast de Vijfsterrenbeweging verliest ook de rechts-nationalistische Lega van Matteo Salvini terrein bij de verkiezingen, die volgens veel Italiaanse media de ondergang van het populisme inluiden. Die conclusie lijkt wat voorbarig, omdat de afgelopen dagen maar eenvijfde van de Italiaanse bevolking naar de stembus mocht – van wie het grootste deel stedelingen – en daarvan iets meer dan de helft ook daadwerkelijk ging stemmen.

Toch komt het verlies van de Vijfsterrenbeweging en de Lega niet geheel uit de lucht vallen. De lokale verkiezingen waren de eerste gelegenheid waarbij de bevolking zich mocht uitspreken sinds het aantreden van Mario Draghi’s regering van nationale eenheid. Daarvan maken alle partijen deel uit, behalve de extreemrechtse Fratelli d’Italia.

Weerstand

Vooral in de Vijfsterrenbeweging en Lega bestond deze winter aanvankelijk de nodige weerstand tegen deelname aan de nieuwe regering onder leiding van ex-bankier Draghi, die voor anti-establishmentbewegingen moeilijk aan hun achterban te verkopen was.

De post-fascistische Fratelli d’Italia zag haar keuze om als enige in de oppositie te blijven juist beloond. De partij van Giorgia Meloni werd de grootste in Rome, al zijn de verschillen minimaal in een compleet versnipperd politiek landschap.

Teleurstelling

Toch is de uitslag van de lokale verkiezingen niet alleen aan landelijke politieke ontwikkelingen toe te schrijven. Vooral in Rome en Turijn, waar de jonge Vijfsterren-burgemeesters Virginia Raggi en Chiara Appendino vijf jaar geleden vol ambitie en met grote beloften binnenstoomden, was de teleurstelling over hun regeerperiode groot.

Ook een nieuwe generatie bestuurders bleek niet in staat af te rekenen met klassieke problemen van de Italiaanse grote steden, zoals een afvaloverschot en gebrekkig openbaar vervoer. Raggi eindigde in de hoofdstad op de vierde plaats met een kleine twintig procent van de stemmen, in Turijn kwam de Vijfsterrenbeweging niet boven de tien procent uit.

Tweede stemronde

Waar centrumlinks Milaan, Napels en Bologna de komende jaren mag besturen, moet een tweede stemronde over twee weken uitsluitsel geven over Rome en Turijn. In Rome gaat de strijd tussen de rechtse advocaat Enrico Michetti en de centrumlinkse oud-minister van financiën Roberto Gualtieri.

Gualtieri haalde in de eerste ronde weliswaar minder stemmen, maar heeft toch de beste papieren voor de eindoverwinning, omdat hij naar verwachting op de meeste kiezers van de uitgeschakelde kandidaten kan rekenen.

Naast de gemeenteraadsverkiezingen vonden er in de Zuid-Italiaanse streek Calabrië ook verkiezingen voor het regionale bestuur plaats, waarbij de opkomst nog lager was dan in de grote steden. Slechts 44 procent van de stemgerechtigden Calabrezen kwam opdagen, de keuze viel op een rechts bestuur. In de grote steden bleef vooral de opkomst in de buitenwijken achter, die traditioneel rechtser stemmen dan de stadscentra.