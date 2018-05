Lokale partijen gaan steeds vaker besturen

Raadszetels halen bij de verkiezingen is één ding, in het college belanden met een eigen wethouder is vers twee. Lokale partijen blijken het niet alleen bij zetelwinst in de raad te houden. Ten opzichte van 2014 gaan ze ook vaker besturen.

Ruim acht weken na de gemeenteraadsverkiezingen is in 101 van de 335 gemeenten een akkoord gesloten en ook al daadwerkelijk een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd, zo blijkt uit een inventarisatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Uit een analyse van die cijfers valt een tussenbalans op te maken.

In de 101 nieuwe colleges zitten opgeteld 114 lokale partijen – in een aantal gemeenten zelfs meer dan één. Ook het CDA staat op winst. De partij is vertegenwoordigd in 70 van de nieuw gevormde colleges. De VVD levert wethouders in 51 colleges.

Absoluut gezien hebben D66 en PvdA de meeste veren moeten laten. Relatief gezien geldt dat voor de SP, die wat collegedeelname betreft de helft van haar voormalige bolwerken verloren heeft. Het zijn trends waarvan de lokale partijen geprofiteerd hebben.

De eindbalans kan nog flink verschillen van deze tussenstand, aangezien tot nu toe vooral in de kleine en middelgrote gemeenten al een nieuw stadsbestuur is aangetreden.