Lokale overheden zijn afhankelijker geworden van financiering door het Rijk

Hulpverlener neemt een test af bij een meisje. Beeld ANP

Het aandeel van de lokale overheid in de overheidsuitgaven is in vergelijking met het jaar 2000 licht afgenomen, terwijl het aandeel van de centrale overheid iets toenam. Dat is opvallend, omdat het Rijk de laatste jaren juist meer heeft ingezet op decentralisatie.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Maar deze decentralisaties worden volgens het CBS grotendeels gecompenseerd doordat de politie in 2013 juist werd gecentraliseerd met de oprichting van de Nationale politie. Als de politie nog bij de lokale overheid zou meetellen, zou het aandeel overheidsuitgaven van de lokale overheid rond 32 procent liggen. Nu is dat 30,4 procent.

Binnen de Europese Unie is Nederland daarmee een middenmoter. Bij negen landen ligt het aandeel van de lokale- en deelstaatoverheden in de overheidsuitgaven tussen de 20 en 30 procent, bij tien onder de 20 procent.