Lokale media: doden bij nieuwe golf van protesten in Papoea

Papoea’s tijdens een demonstratie woensdag in Jakarta. Beeld AFP

De demonstranten voor een onafhankelijk Papoea hebben woensdag geprobeerd een overheidsgebouw in de Deiyai-regio te bestormen. Berichtgeving vanuit Papoea is beperkt, maar volgens Markus Haluk van de pro-onafhankelijkheidsbeweging ULMWP zijn de beschietingen nog altijd aan de gang. ‘We weten niet hoeveel slachtoffers er zijn’, zei Haluk tegen persbureau Reuters. Een woordvoerder van de Indonesische Nationale Politie ontkende woensdag dat er doden zijn gevallen bij de protesten en sprak over ‘provocatie’ door de media.

Duizenden Papoea’s gaan sinds vorige week geregeld de straat op. Aanleiding waren vermeend racistische uitlatingen door politie en publiek bij een arrestatie van Papoease studenten in de miljoenenstad Surabaya. Die studenten zouden op 17 augustus weinig respect hebben getoond voor de Indonesische Onafhankelijkheidsdag. Op beelden was te zien dat de Indonesische politie ze voor ‘apen’ en ‘honden’ uitmaakte.

Vorige week raakten demonstranten slaags met de politie in Jakarta. Beeld AFP

Demonstranten trokken op diverse plaatsen in twee Indonesische provincies (West-Papoea en Papoea) op het eiland Nieuw-Guinea naar overheidsgebouwen, markten en pleinen. Straten werden geblokkeerd en bij een aangestoken brand in de gevangenis van Sorong ontsnapten ruim 250 gevangenen. De demonstranten eisen onafhankelijkheid en een einde aan discriminatie op basis van etniciteit.

Papoea is sinds 1969 officieel deel van de Indonesische republiek. Na een omstreden referendum lijfde Indonesië het voormalige overzeese gebiedsdeel Nederlands Nieuw-Guinea in. Sindsdien strijden veel Papoea’s voor onafhankelijkheid. Indonesië onderdrukt die verlangens met harde hand. Afgelopen week stuurde het land nog 1.200 extra militairen en werd de internettoegang beperkt, om de verspreiding van ‘provocerende’ berichten en ‘hoaxes’ te vermijden.