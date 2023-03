Lokale CDA’ers geven Haagse ploeg schuld van nederlaag: ‘Ook Hoekstra moet zich achter de oren krabben’

CAD-leider Wopke Hoekstra, vlak voordat hij woensdagavond in het CDA-partijkantoor in Den Haag zijn partijgenoten gaat toespreken over de desastreuze verkiezingsresultaten. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Als je tot de conclusie komt: wij kunnen zo wel verder, dan bevestig je het beeld dat mensen hebben van landelijke politici’, zegt de Friese CDA-voorzitter Theo Joosten. ‘En dat beeld is: ze luisteren niet naar ons.’ Joosten had gehoopt dat kiezers provinciaal op zijn partij zouden stemmen, omdat de lokale CDA het beste voor heeft met alle inwoners. Het mocht niet baten: concurrent BBB gaat er in Friesland vandoor met ruim een kwart procent van de stemmen , het CDA verliest flink en komt uit op 8,7 procent.

‘Ik ben ervan overtuigd de kiezers het CDA in Friesland niet links hebben laten liggen vanwege het provinciale beleid, maar dat ze vooral een signaal aan het kabinet hebben gegeven: wat jullie willen, dat heeft gewoon geen draagvlak’, zegt Joosten. De Friese CDA’er hoopt dat die boodschap ditmaal niet aan dovemansoren is gericht. ‘De kern van het verhaal is dat veel mensen denken dat de landelijke overheid hun zorgen niet serieus neemt en de afspraken niet nakomt. Kijk naar het gas-debacle Groningen, de toeslagenaffaire en het stikstofbeleid’, zegt Joosten. ‘Dat levert allerlei protesten op, dat moet anders, maar de regering luistert niet.’

Het vertrouwen herstellen gaat alleen lukken als ‘leden van de regeringspartijen zich achter de oren krabben en gaan nadenken: kunnen wij zo wel verder?’, zegt Joosten. ‘Dat geldt niet alleen voor CDA-leider Wopke Hoekstra, maar ook voor de leiders van de andere coalitiepartijen. Als er problemen zijn, zeggen deze partijleiders vaak dat zij die gaan oplossen. Je kunt je afvragen hoe geloofwaardig dat nog is.’

Omtzigt moet terug

Ook vanuit Limburg, waar het CDA eveneens is gehalveerd, klinkt kritiek op het leiderschap. Gabrielle Heine, CDA-fractievoorzitter in Maastricht, zei voorafgaand aan de verkiezingen al dat ‘de bezem door de partij moet’ als het CDA ooit nog wil opkrabbelen. Het historische verlies bewijst haar gelijk, vindt ze. ‘Het zou goed zijn als er een een nieuwe fractievoorzitter en ook een hele nieuwe kandidatenlijst voor 2025 komt’, zegt Heine. ‘Ik snap heus dat ze hun best doen, maar soms is het goed om eerlijk te zijn: wat jullie nu doen is gewoon niet goed genoeg.’

Waar het volgens haar aan ontbreekt zijn ‘sterke volksvertegenwoordigers die goed luisteren naar burgers, mensen zoals Pieter Omtzigt en Mona Keijzer’. Zij zijn volgens haar weggestuurd omdat ze te kritisch zouden zijn. ‘Vervolgens durft niemand in de fractie daar iets van te zeggen. Het zijn grijze muizen. Zoiets vergeten kiezers niet.’ Wat Heine betreft kan het CDA ‘niet met dezelfde groep mensen doorgaan.’

Over partijleider Hoekstra is de Limburgse CDA’er milder. ‘Als minister kun je nou eenmaal minder het CDA-geluid laten horen, omdat je namens het hele kabinet spreekt’, zegt Heine. Des te belangrijker is het volgens haar dat het CDA sterke volksvertegenwoordigers in huis heeft die wel dat echte christen-democratische geluid laten horen. Haar droomscenario is dat Omtzigt terugkeert om het CDA te redden. ‘Maar ik weet niet of dat nog te lijmen valt.’

Bezinning is op zijn plaats

Ook in Overijssel, waar het CDA misschien wel de hardste klappen kreeg, vinden ze dat het leiderschap het zich mag aanrekenen dat er al jaren een neerwaartse lijn is te zien bij verkiezingen. ‘Bezinning is op zijn plaats’, zegt de Overijsselse lijsttrekker Rick Brink ‘Als je zoveel verliest, dan moet er wel wat gebeuren. Maar over het hoe, wie, wat en waar: daar waag ik mij nog niet aan.’