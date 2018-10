Lokale bevolking in India niet blij met inhuldiging grootste standbeeld ter wereld

Dorpshoofden in de Indiase deelstaat Gujarat zijn boos over de inhuldiging van het grootste standbeeld ter wereld door premier Narendra Modi. Ze hebben Modi geschreven dat hij niet welkom is en gaan woensdag de feestelijke plechtigheid in hun streek boycotten.

Politie-agenten bewaken het Standbeeld van de Eenheid, het grootste standbeeld ter wereld, voor het begin van de inhuldiging door Indiase premier Narendra Modi. Beeld AFP

De bouw van het 182 meter hoge standbeeld heeft volgens de 22 dorpshoofden de natuurlijke hulpbronnen van hun streek aangetast. ‘Deze bossen, rivieren, watervallen en akkers hebben ons generaties lang ondersteund. We hebben dankzij hen overleefd. Nu is alles verwoest en wordt er ook nog feestgevierd. Vindt u niet dat dit is alsof je vreugde schept in iemands dood? Wij wel.’

De dorpshoofden schrijven dat ze Modi daarom niet zullen verwelkomen woensdag en dat zijn aanwezigheid ongewenst is. Ze stellen dat het zuurverdiende geld van mensen wordt verkwist aan beelden als het Standbeeld van de Eenheid, terwijl de dorpen in de omgeving het nog steeds moeten doen zonder basisvoorzieningen als scholen, ziekenhuizen en drinkwater’.

Het Standbeeld van de Eenheid, dat Sardar Vallabhbhai Patel voorstelt. Patel was een sleutelfiguur in de Indiase onafhankelijkheidsbeweging en de eerste minister van Binnenlandse Zaken na de onafhankelijkheid. Beeld REUTERS

Sleutelfiguur

Het Standbeeld van de Eenheid op een eilandje bij de Sardar Sarovar-stuwdam stelt Sardar Vallabhbhai Patel voor, een sleutelfiguur in de Indiase onafhankelijkheidsbeweging. Patel was de eerste minister van Binnenlandse Zaken na de onafhankelijkheid van India. Hij onderhandelde met de Indiase vorsten over de opname van de vorstendommen in de nieuwe natie.

De bouw van het standbeeld kostte omgerekend 358 miljoen euro. Het werd naar ontwerp van beeldhouwer Ram V. Sutar in de recordtijd van 33 maanden gebouwd en is bestand tegen aardbevingen van 6,5 op de schaal van Richter en windsnelheden van 60 meter per seconde. Hoewel het beeld op een afgelegen plek staat worden veel toeristen verwacht. Er komt een hotel met 128 kamers.

Het beeld van Patel is niet het enige megastandbeeld in aanbouw. In de baai van Mumbai wordt gewerkt aan een tweede Standbeeld van de Eenheid, van de koning-krijger Chhatrapati Shivaji. Dit moet in 2021 voltooid zijn. Beide beelden zijn nauw verbonden met het hindoe-nationalisme onder Modi.