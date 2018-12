Lokale bestuurders zien dat ook hun personeel onder druk staat vanwege bedreigingen en fysieke intimidatie

Het geweld en de agressie waar veel burgemeesters en wethouders mee kampen, gaat ook aan de lokale ambtenaren niet voorbij. Tientallen burgemeesters melden in een enquête van EenVandaag dat scheldpartijen, bedreigingen en fysieke intimidatie hun personeel soms onder grote druk zetten.

Het onderzoek waarover het programma zaterdagavond bericht, bevestigt in grote lijnen het beeld van de Monitor Agressie & Geweld 2018, waaruit eerder dit jaar bleek dat de lokale politici zelf regelmatig onder grote druk staan. 43 procent van de burgemeesters heeft te maken met agressie of geweld. In de meeste gevallen gebeurt dat tijdens persoonlijke ontmoetingen, maar agressie via sociale media neemt sterk toe. Als het eenmaal mis is, worden het vaak slepende kwesties. Zeven op de tien slachtoffers gaven aan in twaalf maanden meerdere incidenten te hebben meegemaakt.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken reageerde op de resultaten met de oprichting van een Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Dat moet ter plekke steun geven aan lokale en provinciale politici die onder vuur liggen. Dat team kan helpen bij het doen van aangiften, zich bekommeren om de nazorg en adviseren over hoe de bevolking op de hoogte moet worden gesteld van de agressie. Zo’n team zou moeten bestaan uit (oud-)bestuurders en volksvertegenwoordigers. Ook besloot de minister in oktober tot een landelijke veiligheidsscan van alle burgemeesterwoningen. Dat gebeurt preventief en dus niet pas als er daadwerkelijk sprake is van bedreigingen.

De burgemeesters die reageerden op de enquête van EenVandaag melden vrijwel allemaal dat ze in hun gemeente te maken met hebben met georganiseerde criminaliteit. Meestal is die drugsgerelateerd. De Leeuwardens burgemeester Ferd Crone, voorzitter van de veertig grootste gemeenten, vindt daarom dat burgemeesters uit de vuurlinie moeten worden gehaald door duidelijker te maken dat zij niet alleen opereren. Drugspanden worden nu gesloten ‘op last van de burgemeester’, en zo wordt dat ook gepubliceerd. ‘Dan is het logisch dat mensen denken: die moeten we hebben’, aldus Crone. ‘Laat Justitie en politie ook hun handtekeningen onder de sluitingen zetten, dan heb je drie daders van de goede zaak.’