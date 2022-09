‘Lokale Bernie Sanders’ Soumahoro schudt de linkse politiek in Italië op

Verkiezingskandidaat Aboubakar Soumahoro (rechts) met campagneleiders Mosé Vernetti (midden) en Gianmarco Carrieri. Beeld Nicola Zolin

Op het centrale plein van Castelnuovo Rangone, een dorp nabij Modena, hebben drie oudere heren zich verzameld rondom Aboubakar Soumahoro. ‘De politiek moet oog hebben voor de inspanning, het zweet, de uitbuiting, de onzekerheid van mensen’, spreekt Soumahoro (42) op gedragen toon.

Gepensioneerd huisschilder Gianni Balugani (70) knikt goedkeurend. Zijn stem gaat 25 september naar Soumahoro. Want als iemand iets afweet van uitbuiting en slechte werkomstandigheden, is het de geboren Ivoriaan, genaturaliseerd tot Italiaan.

In 1999 kwam Soumahoro als 19-jarige naar Italië, om te werken op de Zuid-Italiaanse akkers, waar zwaar onderbetaalde, veelal Afrikaanse arbeidsmigranten bijna een kwart eeuw later nog steeds onder de verzengende zon tomaten plukken.

‘Ik stond al op de velden’

Soumahoro liet de velden achter zich, en werd vakbondsleider om de belangen van zijn oud-collega’s te behartigen. In 2010 studeerde hij af in sociologie aan de universiteit van Napels. Zijn scriptie schreef hij over de omstandigheden van migranten op de Italiaanse arbeidsmarkt.

‘Ik heb altijd politiek bedreven’, legt Soumahoro later op de dag uit bij een bord pasta, terwijl hij speels verwijst naar Silvio Berlusconi’s politieke entree. Die kondigde de zakenman in 1992 aan met de in Italië inmiddels gevleugelde woorden dat hij ‘het veld opstapte’. Soumahoro, vrolijk: ‘Ik stond al op de velden.’

Toch doet de vakbondsman dit jaar voor het eerst mee aan de verkiezingen. Hij hoopt verkozen te worden in het Italiaanse parlement namens de gecombineerde lijst van de groene partij en het democratisch-socialistische Sinistra Italiana (‘Links Italië’).

Dat is zelf al een fusie, maar omdat het complexe Italiaanse kiessysteem een deel van de zetels verdeelt via een meerderheidsstelsel (de grootste partij krijgt alle zetels in dat kiescollege), loont het om nog verder samen te werken. Een groot blok maakt nu eenmaal meer kans de compacte rechtse samenwerking voor te blijven, dus is Soumahoro in het kiescollege van Modena kandidaat namens de gehele linkse alliantie.

Afkeer voor Partito Democratico

En dat stemt niet iedereen tot tevredenheid. ‘Maak alsjeblieft geen foto’s met de vlag van de PD erop’, smeekt campagnemedewerker Mosè Vernetti (24) zijn Volkskrant-bezoek op het dorpsplein op gedempte toon. Veel linkse Italianen zijn diep teleurgesteld in de Partito Democratico (PD). De centrum-linkse partij is naar hun smaak regentesk en te centristisch, maar zal naar verwachting toch de tweede partij van Italië worden – mede dankzij strategische stemmers, die weliswaar niet dol zijn op de PD, maar een tegenwicht willen bieden aan het extreem-rechtse Fratelli d’Italia.

Ook Balugani kijkt met nauwelijks verholen afkeer naar het symbool van de PD, dat op het dorpsplein van Castelnuovo naast de emblemen van de andere linkse partijen wappert. ‘Ik vind het erg moeilijk dat ik met een stem op Soumahoro ook op de PD stem’, verzucht hij. ‘Maar het moet maar.’

Waardig werk, daar zou de campagne volgens de gepensioneerde huisschilder over moeten gaan. ‘Wie nu begint met werken verdient zo weinig dat je niets kunt plannen – niet eens een avond met vrienden in een pizzeria, laat staan een gezin.’

Minder dan 1.000 euro per maand

De cijfers geven hem geen ongelijk. Zo bestaat er in Italië geen minimumloon en verdient volgens het Italiaanse bureau voor de statistiek bijna een op de drie werknemers in de private sector (4 miljoen mensen) minder dan 1.000 euro bruto per maand. Waarschijnlijk is dat zelfs een onderschatting, omdat huishoudelijk werk en de landbouwsector niet zijn meegerekend.

Toch trekt Soumahoro nog geen volle zalen met zijn verhaal over waardig werk. Maar onderschat niet, legt tweede campagnemedewerker Gianmarco Carrieri (30) uit, dat ze deze campagne voeren zonder budget. Voor het drukken van de flyers maakten ze schulden, het krappe blauwe autootje waarin Soumahoro, Vernetti en Carrieri door het achterland van Modena toeren hebben ze van een oudere sympathisant te leen gekregen.

Modena is ook niet per se het achterland van Soumahoro, die zelf met vrouw en kind in Rome woont. Hij is hier door de partijen ‘geplaatst’ om het meerderheidscollege te winnen voor centrum-links. De Italiaanse Rolling Stone doopte hem al tot de lokale Bernie Sanders, maar zelf heeft Soumahoro met zulke vergelijkingen weinig op.

Links laten liggen

Ook de vooroordelen die hij als zwarte man tegenkomt in een land waar zo’n veertig procent van het electoraat zeer rechts stemt, laat hij het liefst links liggen. ‘We moeten de verschillen niet te veel benadrukken, zoals de kleur van iemands huid of ogen.’

Soumahoro reageerde wel op een rechtse krant die hem in een kop, naast de naam van een andere linkse kandidaat, labelde als ‘de Ivoriaan’. ‘Ik ben niet ‘de Ivoriaan’ maar een sociaal vakbondsactivist’, luidde zijn repliek in een open brief, waarna hij zijn politieke filosofie nog eens uiteenzette.

‘We hebben dorst naar rechten en waardigheid’, zegt de politicus bij de lunch plechtig, terwijl hij met vlakke hand op tafel slaat. Zo wil hij, behalve een progressiever belastingstelsel en minimumloon, ook een verplicht ‘etensbewijs’ invoeren, dat informatie geeft over de herkomst van etenswaren en moet voorkomen dat producenten hun werknemers uitbuiten.

Geen wraak

Dan is het weer tijd om in het blauwe autootje te stappen, op naar de volgende campagne-afspraak. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat is het trio in touw. Soms weigeren mensen een flyer aan te pakken, maar net zo vaak willen ze Soumahoro de hand schudden, bedanken ze hem of vragen ze om een selfie: van twee jonge scoutingleiders in uniform tot een welvarend uitziend ouder echtpaar.

De kandidaat ondergaat het met zichtbaar plezier. ‘We zijn niet radicaal’, benadrukt hij. Iedereen die iets wil doen aan ‘het drama van de armoede’ is bij hem aan het juiste adres. Het is ook niet zijn doel om wraak te nemen op wie het goed getroffen heeft, zegt Soumahoro ernstig. ‘We willen de rijken niet laten huilen, maar iedereen doen lachen zoals de rijken.’