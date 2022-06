‘Logge’ Landelijke Eenheid in tweeën gesplitst om verziekte werksfeer aan te pakken

Het hoofdkantoor van de Landelijke Eenheid van de politie wordt extra zwaar bewaakt. Beeld ANP

Bij een aantal afdelingen zou sprake zijn van een pestcultuur en een verziekte werksfeer. Drie werknemers, die bij een undercoverafdeling betrokken waren, stapten de afgelopen jaren uit het leven. Meerdere onderzoeken concludeerden vervolgens dat er conflicten op de werkvloer speelden en er niet adequaat was gereageerd op mentale problemen. Een commissie onder oud-PvdA-burgemeester Bernt Schneiders adviseerde om de organisatie grondig op de schop te nemen, het kabinet neemt de aanbevelingen over.

In plaats van één Landelijke Eenheid, waar met een krappe zesduizend medewerkers ongeveer 10 procent van het volledige politiekorps werkt, komen er twee aparte nationaal opererende eenheden. Een zal zich specifiek richten op opsporing van zware criminelen en terroristen, de ander gaat zich onder meer bezighouden met grote politieoperaties die de regio’s overstijgen. Om de werksfeer te verbeteren wordt verder expliciet geformuleerd welk gedrag gewenst en ongewenst is, en wordt het functioneren van leidinggevende onder de loep genomen.

Moeizaam

De commissie-Schneiders schetst in zijn advies het beeld van de Landelijke Eenheid als een logge organisatie waar samenwerkingen tussen afdelingen moeizaam verlopen en te weinig oog is voor persoonlijke omstandigheden. ‘Leidinggevenden moeten tijd en aandacht kunnen besteden aan alle collega’s in hun team’, zegt Schneiders in het persbericht over de aangekondigde opsplitsing. Volgens de commissie is het onvermijdelijk ‘dat er leidinggevenden zijn die niet meewillen of meekunnen in de cultuuromslag en een andere vorm van leiderschap’. Met andere woorden: een deel van de politietop zal moeten opstappen.

Uiterlijk 1 oktober moet korpschef Henk van Essen een plan indienen over de uitvoering van de ingrijpende reorganisatie. Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) heeft de commissie-Schneiders gevraagd om toezicht te houden op de cultuuromslag.

Politievakbond NPB stelt in een reactie tevreden te zijn over het ‘kraakheldere advies’. De vakbond zegt al jaren te pleiten voor ‘de invoering van een afzonderlijke organisatie voor de landelijke opsporing − een soort Nederlandse FBI’.

Eerder constateerden een onderzoekscommissie onder leiding van Oebele Brouwer (burgemeester van Achtkarspelen en voorheen rechercheofficier van justitie) en de Inspectie Justitie en Veiligheid dat de begeleiding van undercoveragenten tekortschiet. Undercoveragenten zouden op een ‘giftige en manipulatieve’ afdeling werken, waar sprake was van vriendjespolitiek en onderlinge strijd, bleek uit het laatstgenoemde rapport. Volgens Brouwer schreef een van de agenten die suïcide pleegde in een afscheidsbrief dat hij op de werkvloer ‘moedwillig is tegengewerkt en dat er sprake is van pesten’.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0800-0113 of 113 voor een gesprek. U kunt ook chatten op www.113.nl.