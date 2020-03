Lof, maar ook kritiek voor het ouderenuurtje bij Albert Heijn

Winkels hebben ‘ouderenuurtjes’ ingevoerd in de vroege ochtend, zodat kwetsbare mensen in rust boodschappen kunnen doen. We gingen tijdens dit uurtje langs bij een Albert Heijn en hoorden gemengde reacties.

Kraaien krassen in de ochtendschemer boven het uitgestorven, doodstille winkelcentrum Boven ’t IJ in Amsterdam-Noord. Alleen een lege bus 37 rijdt voorbij. Rond kwart voor zeven meldt Ben Elswijk (74) zich. Hij zet zijn fiets in de stalling en wacht in de bittere kou voor de deur. ‘Ik ben geen hamsteraar, hoor’, benadrukt hij. ‘Maar ik vind het wel prettig dat ik nu in alle rust mijn boodschappen kan doen. Overdag bots je soms, niet expres, maar toch, tegen elkaar op.’

Om 7 uur staan al vier mannen op leeftijd te wachten voor de Albert Heijn, als Ketrien Steglich blijmoedig de deuren opengooit. ‘Goedemorgen mensen! Kom snel binnen, hier is het lekker warm.’

Teamleider Steglich kreeg pas kort van tevoren te horen dat de filialen vanwege het coronavirus deze week een uur vroeger open gaan voor ouderen, vertelt ze. Dat heeft gevolgen voor de planning, maar ‘gelukkig hielp een oudere teamleider met een plan van aanpak. En het werkt.’

Bed uit

Kassamedewerker Peter Otsen moest er een uur eerder voor zijn bed uit. Hij komt dagelijks met de bus van Oosthuizen – ‘Tussen Edam en Hoorn, overstapje in Broek’ – naar Amsterdam-Noord. Gisteren en vandaag is dat dus een uurtje vroeger, en nee, daar krijgt hij geen extra uurloon voor, ‘maar dat heb ik er graag voor over’, vertelt hij, terwijl hij staand een ‘bakkie thee’ drinkt.

Maandagochtend merkte Otsen (60 jaar ‘en dus bijna zelf de doelgroep’) al dankbare reacties tijdens het boodschappenuurtje voor 70-plussers. ‘Ze kopen vooral zeep, gel en héél veel bleekmiddel’, valt hem op. En ze hamsteren, voegt hij eraan toe: gemiddeld geven mensen 18 euro per keer uit, tijdens het ouderenuurtje was dat 37 euro, ‘dus meer dan het dubbele’. Zodra zijn thee op is, spoedt hij zich naar kassa 7, waar de eerste klant haar boodschappen al op de lopende band legt.

Drommen mensen

‘Dit is een zegen, gewoon geweldig!’, zegt Eegje Honingh nadat ze heeft afgerekend. ‘Ik ben 85 en ik vind het veiliger om mijn boodschappen nu te doen. Ik heb de wekker gezet want normaal sta ik niet zo vroeg op, maar die drommen mensen overdag moet je met dat coronagedoe niet willen.’

Mevrouw Honingh woont vlakbij in een flat, ‘een heel gewone, dus geen seniorenflat ofzo’, maar het flatbestuur heeft twee telefoonnummers ter beschikking gesteld voor ouderen die hulp nodig hebben. Dankzij het ouderenuurtje hoeft ze die nummers niet te bellen.

‘Kijk eens wat ik heb’, zegt ze, terwijl ze graaft in haar boodschappentas op wieltjes. Ze tovert een oranje envelop tevoorschijn, waarop in sierlijke krulletters staat geschreven: aan alle medewerkers van Albert Heijn. ‘Mag ik dit aan jou geven?’, vraagt ze aan de kassamedewerker.

‘God, wat ontzettend leuk, o jee, ik raak er een beetje ontroerd van’, zegt Peter Otsen, terwijl hij de kaart waarop ‘ontzettend bedankt’ staat voorgedrukt uit de envelop haalt en leest wat mevrouw Honingh erin heeft geschreven. Hij loopt ermee naar teamleider Steglich, die de kaart onmiddellijk met plakband op een prominente plek in de winkel hangt.

Een oudere man is op zoek naar zijn volgende boodschap bij de AH aan het Buikslotermeerplein. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Onzin

Johanna Vrolijk – ‘70-plus’, scootmobiel, rode Dirktas aan het stuur – is kritischer. ‘Ik vind het vroege tijdstip een beetje onzin’, zegt ze, terwijl ze twee broden, beleg, pakken melk, groenten en een zak aardappelen in de Dirktas en het draadstalen mandje aan het stuur probeert te wurmen.

‘Dat ouderenuurtje had gerust ook van 8 tot 9 uur gekund. Ik ben nog heel goed en alles, maar veel ouderen moeten op dit tijdstip gedoucht en verzorgd worden, die kunnen hier niet zo vroeg zijn. Maar een uurtje later vinden ze natuurlijk weer te duur.’

Haar kritiek sluit aan bij die van ouderenbond Anbo, die het boodschappenuurtje voor 70-plussers ‘stigmatiserend’ noemt en vindt dat ouderen ermee juist ‘enorm in hun vrijheid worden beperkt’. Seniorenorganisatie KBO-PCOB noemt het uurtje dan weer ‘een goede manier om deze groep extra te beschermen’.

Ongeduld

Terwijl Good Girl Gone Bad van Rihanna door de speakers klinkt, kenmerkt ook ongeduld deze vroege ochtend. ‘Moet dat nou zo lang duren’, bitst een oudere man met witte handschoentjes aan tegen een andere oude man die voor hem heeft afgerekend.

‘Je kunt je boodschappen toch gewoon weer in de kar gooien en daarna pas in je tas doen? Zó doe je dat’, snauwt hij, terwijl hij zijn eigen afgerekende boodschappen in zijn kar gooit. De vrouw die bij hem staat, vermoedelijk zijn echtgenote, staart zwijgend naar de grond.

‘Kort lontje’, zegt kassamedewerker Otsen tegen een volgende klant. En tegen kaartschrijfster Eegje Honigh, die buiten op een bankje wil wachten: ‘Hier, een stoel voor u. Ga lekker zitten. Buiten is het veel te koud.’

‘Ik wacht op de kranten, die worden pas om 8 uur afgeleverd’, licht mevrouw Honingh toe. ‘Wel de Telegraaf hoor!’, roept ze na. Ze moet er hard om lachen.