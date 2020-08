Loekasjenko's telefoontjes met Poetin duiden eerder op paniek dan op een groot zelfvertrouwen

Lees meer over de situatie in Belarus

Dagboek uit Minsk: ‘Het geweld maakt me bang. Maar nu stoppen is oneerlijk’

Aliaksandr Kuushynau (38) is een van de demonstranten die het regime van Aleksandr Loekasjenko aan het wankelen hebben gebracht, voor het eerst in 26 jaar. Hij is getrouwd, heeft vier kinderen en werkt als manager bij een ict-bedrijf. Elke dag vertelde hij de Volkskrant over wat hij zag en meemaakte. Dit is zijn dagboek.

Keihard politiegeweld in Belarus voedt het verzet tegen Loekasjenko’s bewind

Voor het eerst in 26 jaar wankelt het Belarussische regime-Loekasjenko. Steeds zwaarder politiegeweld heeft nog meer verzet uitgelokt bij de bevolking, nu ook van inwoners betrokken bij Loekasjenko’s systeem.

Timoer werd in Belarus van straat geplukt en gruwelijk gemarteld

In tegenstelling tot andere gemartelde gevangenen werd Timoer na zijn vrijlating uit een Belarussisch detentiecentrum niet naar een gewoon ziekenhuis gebracht, maar naar Kinderziekenhuis nummer 3. Timoer is 16 jaar.