Loekasjenko onder steeds meer druk om actief aan Poetins oorlog deel te nemen

President Poetin schudt de hand van zijn Belarussische collega Alexander Loekasjenko. Moskou, 11 maart 2022. Beeld Michail Klimentjev / AFP

Nu de Russische opmars in Oekraïne hapert, komt de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko steeds meer onder druk te staan ook troepen naar Oekraïne te sturen. Dat brengt Loekasjenko in een lastig parket. Veel Belarussen moeten niets hebben van zijn steun aan de Russische oorlogsmachine.

Loekasjenko heeft zijn land al uitgeleend als springplank voor de Russische troepen die vier weken geleden vanuit het noorden Oekraïne binnenvielen. Daarmee betaalde hij een schuld terug voor de steun die hij van Moskou kreeg, toen in 2020 massale protesten onder de bevolking uitbraken tegen zijn frauduleus verlopen herverkiezing.

Bij wijze van dank liet Loekasjenko, die zijn land al sinds 1994 met harde hand regeert, de nieuwe verhoudingen ook vastleggen in een nieuwe grondwet. Daarin gaf Belarus zijn neutrale status op. In plaats daarvan zet het document de deur open voor de vestiging van permanente Russische militaire bases in Belarus en zelfs de plaatsing van Russische kernwapens.

Voorlopig doet Belarus echter niet actief mee aan het Russische offensief. ‘Er is daar niets te doen voor ons en ze hebben ons ook niet uitgenodigd’, zei Loekasjenko vorige week nog. Maar tegelijkertijd sloot hij niet helemaal uit dat zijn land geen troepen zal sturen. Als argument daarvoor beweerde hij dat de Oekraïners al verscheidene beschietingen hebben uitgevoerd op Belarussisch grondgebied. Ons geduld is niet eindeloos, waarschuwde hij, zonder enig bewijs te leveren voor de beschietingen.

Ziekenhuizen vol Russische soldaten

Het Kremlin zou de militaire steun van Belarus wel kunnen gebruiken nu de ‘bliksemoperatie’ tegen Kyiv is vastgelopen en de Russen steeds meer verliezen lijden. Inwoners van de grensstreek van Belarus met Oekraïne, die in een militaire zone is veranderd, maken melding van ziekenhuizen en mortuaria die vol liggen met gewonde en gesneuvelde Russische militairen. De slachtoffers worden in het duister van de nacht aangevoerd in bussen met het oorlogsteken V erop. Artsen in de ziekenhuizen zeggen dat zij worden bedreigd als ze hun mond niet houden.

Om Loekasjenko aan te moedigen ook zijn troepen in de strijd te werpen, gaf Moskou Belarus deze week uitstel van betaling over de miljardenlening die het de afgelopen twee jaar van Rusland kreeg.

Gespeculeerd wordt dat Moskou de Belarussische troepen zou willen inzetten om gezamenlijk de regio Volyn binnen te vallen, in het noordwesten van Oekraïne. Daarmee zouden ze een van de routes kunnen afsluiten waarlangs de Oekraïners westerse wapens hun land binnensmokkelen. Onlangs vuurden de Russen vanuit Belarus al raketten af op militaire doelen bij de provinciale hoofdstad Loetsk.

Toch is het nog de vraag of Moskou in de praktijk veel zal hebben aan de Belarussische soldaten. Waarschijnlijk zullen die nog veel minder gemotiveerd zijn dan de Russische contractmilitairen en dienstplichtige soldaten onder wie het moreel al bedroevend laag is. Vanuit het buitenland roepen kopstukken van de uitgeweken Belarussische oppositie de soldaten op te deserteren uit het leger, voordat Loekasjenko hen de hel van Oekraïne instuurt.

Weinig steun voor Loekasjenko vanuit Belarussische bevolking

De massale protesten van 2020 toonden al aan hoe wankel de basis is waarop het bewind van Loekasjenko steunt. Zijn ordetroepen moesten grof geweld gebruiken om de protesten te bedwingen: tienduizenden betogers werden opgepakt en mishandeld.

Tot dan toe probeerde Loekasjenko af en toe nog een beetje tussen Moskou en het Westen te laveren om te voorkomen dat Rusland te veel greep zou krijgen op zijn land. Hij weigerde zelfs de annexatie van de Krim door Rusland te erkennen en verzette zich tegen de plannen voor Russische militaire bases in zijn land. Maar nu hij zich volledig achter Poetin heeft geschaard, is de afkeer tegen hem onder zijn bevolking alleen maar gegroeid.

Met zijn militaire operatie om de ‘historische’ banden tussen de Russen en hun Oekraïense en Belarussische ‘broedervolken’ nieuw leven in te blazen, lijkt Poetin de Belarussen juist tegen Rusland én Loekasjenko te hebben gemobiliseerd.

In tal van delen van het land proberen Belarussische ‘spoorwegpartizanen’ het treinverkeer te ontregelen door wissels en signalen te vernielen, zodat het voor de Russen moeilijker wordt versterkingen en munitie aan te voeren.

Dat het effect heeft, bleek wel uit de waarschuwing van Loekasjenko’s minister van Binnenlandse Zaken dat dergelijke sabotageacties voortaan als een terreurdaad zullen worden beschouwd en zwaar zullen worden bestraft. Ondanks die dreigementen wisten de Belarussische ‘spoorwegpartizanen’ volgens het hoofd van de Oekraïense spoorwegen, Aleksandr Kamysjin, de treinverbinding tussen Gomel en Kyiv te ontregelen.

Belarussen vrezen gevolgen van medeplichtigheid aan Poetins oorlog

Veel Belarussen vragen zich ook benauwd af wat actieve deelname van hun land aan de Russische kruistocht tegen wat Poetin het ‘nazibewind’ in Kyiv noemt, voor hun land zal betekenen. Nu al wordt Belarus, doordat het zijn grondgebied ter beschikking heeft gesteld van Poetins troepen, medeplichtig gehouden voor de slachting die Rusland in Oekraïne aanricht.

Als Belarus echt gaat meevechten, zal dat ongetwijfeld tot nog veel zwaardere sancties tegen het land leiden. Met als gevolg dat het nog meer in de greep raakt van Rusland. Sinds het keiharde optreden van Loekasjenko tegen de oppositie in 2020 ligt het land al vrijwel volledig aan het infuus van Moskou. Hoe de oorlog ook afloopt, het staat wel vast dat ook Belarus dan net als Rusland de status van paria in de wereld zal krijgen.