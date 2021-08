Loekasjenko lijkt 1 miljard euro binnen te harken van het IMF, oppositie in rep en roer

Demonstranten in Londen, begin augustus. Beeld Reuters

De IMF-steun aan Belarus maakt deel uit van een mondiaal steunpakket om lidstaten te helpen bij economisch herstel vanwege de coronapandemie. Het IMF verdeelt aanstaande maandag 556 miljard euro via speciale trekkingsrechten. De rechten zijn geen betaalmiddel, maar kunnen door landen onderling ingeruild worden tegen harde valuta, zoals euro’s of dollars. Het aantal trekkingsrechten dat een land ontvangt, hangt af van de grootte van de economie. Het IMF deelde eerder trekkingsrechten uit als noodhulp, maar nooit eerder ging het om zo’n groot bedrag.

Volgens het IMF genieten de machthebbers in Belarus voldoende erkenning onder de 190 lidstaten om in aanmerking te komen voor de steun. De EU, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada erkennen Loekasjenko niet als president na vervalsing van de presidentsverkiezingen van 2020 en brute repressie tegen vreedzame demonstranten. Niettemin stelt een woordvoerder van het IMF dat ‘de internationale gemeenschap blijft omgaan met de huidige regering in het land’.

Venezuela en Myanmar

Het IMF sluit verscheidene andere regimes wel uit van coronasteun. Zo krijgen de machthebbers in Venezuela en Myanmar geen trekkingsrechten wegens gebrek aan erkenning. Woensdag besloot het IMF-bestuur om ook Afghanistan over te slaan wegens ‘een gebrek aan duidelijkheid binnen de internationale gemeenschap over de erkenning van een regering’ na de machtsovername door de Taliban.

De IMF-steun aan Loekasjenko zou een zware tegenvaller zijn voor de Belarussische oppositie. Financiële uitputting van het regime is de belangrijkste strategie van de oppositie om nieuwe verkiezingen af te dwingen. Het is de reden waarom de EU belangrijke Belarussische exportsectoren op een zwarte lijst zette. De VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk versterkten vorige week hun sancties, onder meer door handel te verbieden met staatsbedrijf Belaruskali, een van ’s wereld grootste kaliumproducenten.

‘Cadeautje dictator’

Svetlana Tichanovskaja, de gevluchte oppositieleider, roept het IMF-bestuur op om de trekkingsrechten te bevriezen tot een democratische transitie plaats vindt in Belarus. Anders wordt de coronasteun volgens haar een cadeautje aan een dictator die corona afdoet als een griepje dat genezen kan worden met wodka.

Maar binnen het IMF is geen discussie over de uitkering aan Belarus, bericht het financiële persbureau Bloomberg. Wel zeggen de VS geen trekkingsrechten te zullen kopen van landen waartegen ze sancties hebben ingevoerd. Ze roepen bondgenoten op hetzelfde te doen. Maar dat belemmert Loekasjenko niet: Belarus kan de trekkingsrechten verkopen aan bevriende IMF-lidstaten, waaronder Rusland en China.

Voor Loekasjenko komt het miljard van het IMF als geroepen. De Belarussische economie staat onder druk door de sancties. De regering beschikt slechts over 6 miljard euro aan reserves, waarvan 2,5 miljard in buitenlandse valuta. De IMF-steun geeft de autoriteiten lucht, stellen Belarussische economen.

De steun geldt tevens als een vorm van internationale erkenning voor Loeaksjenko’s presidentschap. Bevriezing van de trekkingsrechten zou voor ‘een schok’ zorgen onder buitenlandse investeerders, zei econoom Dmitri Kroek donderdag tegen de Belarussische nieuwssite Zerkalo. ‘Belarus zou gezien worden als een vervloekte plek voor investeringen.’