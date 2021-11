Loekasjenko krabbelt terug: ‘We willen de Polen laten zien dat wij geen barbaren zijn’

Vluchtelingen in een opvangkamp in Grodno, Belarus, vlakbij de Poolse grens. Beeld AP

Polen had gedreigd vrachttreinen uit Belarus tegen te houden, als Belarus geen einde zou maken aan de migrantencrisis langs de grens. Loekasjenko zei nu verdere confrontatie te willen vermijden, omdat die op een oorlog met Polen zou kunnen uitlopen. ‘Wij begrijpen dat een oorlog onvermijdelijk is als we te ver gaan. We willen de Polen laten zien dat wij geen barbaren zijn’, zei hij tegen het staatspersbureau Belta.

Hij voegde er wel aan toe dat Polen zichzelf in de vingers snijdt als Warschau het goederentransport per spoor uit Belarus zal stilleggen. In dat geval zal Belarus de treinen volgens hem via de door pro-Russische separatisten bezette Donbas-regio in Oekraïne laten rijden.

Het lijkt erop dat Loekasjenko zich met alle macht uit de crisis probeert te redden waarin hij terechtgekomen is door migranten uit het Midden-Oosten naar Belarus te halen en ze vervolgens door te sturen naar de grens met Polen. Daar probeerden duizenden van hen door grensversperringen te breken.

Tentenkamp

Eind vorige week haalden de Belarussische autoriteiten al een groot deel van de migranten weg uit een tentenkamp langs de grens, en brachten ze hen onder in een logistiek centrum in Broezgi. Ook werd een aantal migranten op een vlucht terug naar Irak gezet. Maar volgens Polen is dat nog lang niet genoeg.

Premier Mateusz Morawiecki beschuldigde de Belarussische autoriteiten ervan dat zij nog steeds groepen migranten naar de grens dirigeren die daar proberen illegaal over te steken naar Polen. Volgens de Poolse grenspolitie waren er twee mislukte doorbraken, een van een groep van vijfhonderd mensen, de ander van ongeveer vijftig migranten. Ook Litouwen en Estland lieten bij een bezoek van Morawiecki aan de Baltische landen weten dat zij geen fiducie hebben in de toezeggingen van Loekasjenko. Premier Kaja Kallas van Estland zei ‘geen enkele verbetering’ te zien.

Door duizenden migranten naar de grens met Polen en eerder Litouwen te sturen, wilde Loekasjenko de Europese Unie betaald zetten voor de sancties die zij tegen zijn bewind afkondigde. De EU-sancties waren een reactie op het neerslaan van de massale protesten tegen de frauduleus verlopen verkiezingen van vorig jaar. Het lijkt erop dat de migrantenstrategie nu als een boemerang is teruggeslagen op Loekasjenko. Nu zit zijn land zelf opgezadeld met duizenden migranten die op een toeristenvisum naar Belarus waren gekomen in de hoop vandaaruit naar de EU door te reizen.

Gasdoorvoer

Hij overspeelde ook zijn hand met het dreigement de gasdoorvoer naar de EU te verminderen, als Brussel verdere sancties zou afkondigen. Daarmee trapte hij zijn belangrijkste bondgenoot, Rusland, op de tenen. Uiteindelijk gaat het om Russisch gas en Rusland zit niet te wachten op een conflict met zijn afnemers in de EU, zeker niet nu het toestemming hoopt te krijgen om gas te gaan pompen via de omstreden Nord Stream 2-pijpleiding naar Duitsland.