Loekasjenko erkent Krim als Russisch gebied en wil met Poetin op bezoek

De raketkruiser Moskva van de Russische marine vaart terug naar de haven van Sebastopol op de Krim. Beeld Alexey Pavlishak / Reuters

President Poetin bezette de Krim in 2014 en organiseerde er op eigen houtje een referendum over aansluiting bij Rusland. De meeste landen zien de Krim nog altijd als deel van Oekraïne. Slechts tien landen, waaronder Noord-Korea en Venezuela, kozen partij voor Rusland.

Loekasjenko stelde zich tot nu toe neutraal op, ondanks zijn bondgenootschap met Poetin. Gebiedsverovering door Moskou ligt gevoelig bij Ruslands buren. Ook andere voormalige Sovjetrepublieken met goede banden in Moskou, zoals Kazachstan en Oezbekistan, onthielden zich in de VN van stemming over het eigenaarschap van de Krim. Alleen Armenië, dat een militair samenwerkingsverdrag heeft met Rusland, keurde de inname goed.

In een interview met het Russische persbureau Ria laat Loekasjenko zijn neutrale opstelling nu varen. ‘De Krim is de facto Rusland. Na het referendum werd de Krim ook formeel Rusland.’

Uitnodiging Poetin

Hij zegt de Krim te willen bezoeken samen met Poetin. ‘We hebben het hier drie keer over gehad. Hij moet maar beslissen wanneer het hem uitkomt. Als hij me uitnodigt, dan vliegen we ernaartoe.’

Sinds vorig jaar staat of valt Loekasjenko’s macht met steun van Rusland. Het Kremlin ondersteunde Loekasjenko tijdens de massale protesten tegen zijn bewind, onder meer door de Belarussische bevolking te waarschuwen voor een militaire interventie als de protesten niet zouden stoppen.

Poetin onderhandelt sindsdien met Loekasjenko over de vorming van een uniestaat, waarbij Belarus praktisch een autonome provincie van Rusland kan worden.

Loekasjenko’s erkenning van de Krim is een tegenvaller voor Oekraïne. ‘Er zal geen weg meer terug zijn voor onze bilaterale betrekkingen met Belarus’, reageerde de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitri Koeleba.