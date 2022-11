Lodewijk Asscher: ‘Er wordt altijd gepleit voor opvang in de regio, en nu zijn wij de regio’

De voormalige minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher bij een opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen in Amsterdam. Beeld Elisa Maenhout

‘Ook al zou het vandaag vrede worden: heel veel Oekraïense vluchtelingen zullen voor lange tijd in de Europese Unie blijven. Het is belangrijk dat politieke leiders daar een open en eerlijk gesprek met de bevolking over voeren en uitleggen wat er op het spel staat’, zegt Lodewijk Asscher (48), in het kantoor van het adviesbureau waar hij partner is, Van de Bunt in Amsterdam.

Als ambteloos burger maakt de voormalige minister van Sociale Zaken en PvdA-leider een ontspannen indruk. Hij werkt onder meer aan adviezen over het lerarentekort en de kansenongelijkheid in het mbo. ‘Het is een soort samenvatting van wat ik in twintig jaar aan politieke doelen heb nagestreefd. Maar dan zonder de schijnwerpers’, zegt hij. Door de Europese Commissie werd hij gevraagd als speciaal adviseur te helpen bij de coördinatie van de opvang en integratie van Oekraïense vluchtelingen in de Europese Unie. Het is belangrijk om na te denken over de integratie van deze groep, zegt hij, want de eerste groep vluchtelingen zal langer blijven dan verwacht en de tweede groep kondigt zich alweer aan.

‘Gezien de omvang van de vernietiging in Oekraïne zullen veel mensen niet snel kunnen teruggaan. Bovendien zijn veel vluchtelingen moeders met jonge kinderen. Als de kinderen naar de basisschool gaan, raken ze in de Europese Unie geworteld.’

Ondertussen zal er deze winter waarschijnlijk een tweede groep aankomen. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zinspeelde daar vorige week ook op.

‘Dat is de strategie van Poetin: de vitale infrastructuur kapotbombarderen. Verwarming, elektriciteit, water, voedsel. Daardoor wordt het al heel snel onleefbaar. Het begint nu te vriezen, maar het wordt daar in de winter echt heel koud en veel gebouwen hebben geen ramen meer. Kou is een afschuwelijk wapen tegen de bevolking. De burgemeester van Kyiv heeft openlijk gesproken over een scenario waarin hij de stad moet ontruimen.’

Oekraïense vluchtelingen begin maart op het station van Tsjop, nabij de grens met Hongarije. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

Voor zijn Europese missie reisde Asscher door de ‘frontlijnstaten’ in Oost-Europa en het Baltische gebied, waar de meeste Oekraïners zijn opgevangen. Ze leverden een indrukwekkende prestatie, vindt hij, waaruit lessen voor de integratie van álle vluchtelingen kunnen worden getrokken. In Warschau is een speciaal arbeidsbureau voor Oekraïners opgezet, in Bratislava werden Oekraïners betrokken bij de opvang van hun eigen groep, als tolk, advocaat of beveiliger. Vrouwen zijn ingezet voor beroepen die voorheen als ‘mannelijk’ werden gezien, zoals vorkheftruckchauffeur of arbeider op een scheepswerf.

‘Er zijn veel voorbeelden van innovatieve manieren om met integratie om te gaan. Hoe kijk je naar de vaardigheden van migranten, hoe koppel je ze aan werkgevers, hoe kun je netwerken gebruiken? Het contrast is groot met de behandeling van andere vluchtelingen die vaak lang moeten wachten terwijl hun vermogens roesten. Dat is een van de lessen die we leren: als je mensen laat meedoen, gaat integratie beter.’

Als minister van Sociale Zaken stuurde u nog een brandbrief aan de EU om te waarschuwen voor de import van goedkope arbeid uit Oost-Europa. Wordt dat probleem niet groter door de vluchtelingen uit Oekraïne?

‘De concurrentie op arbeidskosten vind ik nog altijd een probleem. Die gaat ten koste van de migranten zelf en de lokale bevolking. Aan de andere kant zijn er in grote delen van de EU tekorten op de arbeidsmarkt. Daarom moet je goed kijken wat vluchtelingen kunnen. Ze moeten niet goedkoper zijn, dat leidt tot verdringing. Bij arbeidsmigratie speelt vooral het economisch motief van werkgevers, hier gaat het om onze buren die gebombardeerd worden.’

Als PvdA-leider bezocht u Denemarken om u te laten voorlichten over het strenge Deense immigratiebeleid. Valt een grote gastvrijheid voor Oekraïners wel te combineren met de roep om immigratie terug te dringen?

‘Ik wil helemaal buiten het huidige politieke debat blijven, maar ik vind dat vluchtelingen veiligheid verdienen. Er zijn ook wel een paar dingen te zeggen over het verschil tussen Oekraïners en andere groepen. Er wordt altijd gepleit voor voor opvang in de regio, en nu zijn wij de regio. Volgens mij kan er bij de Oekraïners geen misverstand over bestaan dat ze op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Bij andere groepen is soms moeilijker te bepalen wie vluchteling is. En bij de Oekraïners is er een culturele nabijheid. Dat maakt voor mij niet uit voor de vraag wie bescherming verdient. Maar het maakt wel uit voor de vraag wat landen kunnen en willen.’

In zijn speeches als speciaal adviseur voor de Europese Commissie verwijst Asscher naar zijn eigen Joodse familiegeschiedenis. Zijn oma vertelde hoe zij ‘s morgens uren in de sneeuw stond in het concentratiekamp Bergen-Belsen, zijn vader overleefde de oorlog doordat een niet-Joods echtpaar de Duitsers liet geloven dat hij hun eigen zoon was. ‘Mij leert de familiegeschiedenis dat zo’n conflict voor de kinderen die het raakt nog heel lang voortduurt, ook als de wapenen zwijgen. En, ten tweede, dat het een verantwoordelijkheid met zich meebrengt: wat is je eigen rol, waar sta je? Quasi-neutraliteit, de houding van: ik zap maar even verder, vind ik niet kunnen.’

Deze winter zal het erop aan komen in Europa.

‘Er kan een heel grote golf vluchtelingen op ons afkomen. Tegelijkertijd is in de ontvangende landen een zekere vermoeidheid ontstaan en voelen de Europeanen de gevolgen van een koopkrachtcrisis die eveneens door Poetin is aangejaagd. Dat vraagt om solidariteit, tegenover de Oekraïners, maar ook tegenover de zwaksten in de ontvangende samenleving. Voor Europa is het een test. Waar staat Europa voor? Het conflict gaat niet alleen over geopolitiek, maar ook over waarden, over de democratie en de keuzes die het continent wil maken. Ik vind het heel spannend of Europa die test zal doorstaan.’