Locoburgemeester Helsinki betrapt met graffiti die duizenden euro’s kostte om te verwijderen

Paavo Arhinmäki Beeld AFP

Locoburgemeester en wethouder voor Cultuur Paavo Arhinmäki (46) werd vorige week betrapt door bewakers toen hij samen met een vriend in een spoorwegtunnel een muur beschilderde. De politie doet onderzoek naar het incident vanwege vandalisme en het verstoren van het treinverkeer, dat vanwege het incident tijdelijk moet worden stilgelegd. De tunnel wordt gebruikt voor goederenvervoer van en naar de haven van Helsinki. Het is nog niet duidelijk of er aangifte wordt gedaan.

Arhinmäki, die tussen 2011 en 2014 minister van Cultuur was in het Finse kabinet, heeft spijt betuigd, maar weigert zijn functie als wethouder neer te leggen. Zijn partij, de Linkse Alliantie, steunt hem. In een Facebookbericht sprak hij zondag van een ‘onnozele actie’. ‘Het was dom om daar te schilderen terwijl er ook muren zijn waar het gewoon is toegestaan. Het was ook naïef om te denken dat er met midzomer geen treinen zouden rijden en dat we daar dus konden schilderen.’

Over de auteur

Jeroen Visser is correspondent Scandinavië en Finland voor de Volkskrant. Hij woont in Stockholm. Hiervoor was hij correspondent Zuidoost-Azië. Hij is auteur van het boek Noord-Korea zegt nooit sorry.

Arhinmäki, die tijdens zijn jeugd ook graffitikunst maakte en bekendstaat als een voorvechter van straatkunst, legde op Facebook uit hoe hij tot zijn daad was gekomen. ‘Sinds er legale graffitimuren zijn, ben ik af en toe aan het schilderen met jeugdvrienden. Naast muren waar het is toegestaan zijn er veel plaatsen in Helsinki waar je niet mag schilderen, maar waar ook niemand er last van heeft. De spoorwegtunnel was zo’n plek. De muren zijn al jaren beschilderd en alleen de conducteurs zien ze wanneer ze langsrijden.’

Werelddominantie

De actie leidde tot veel discussie op sociale media. Het kost de Finse hoofdstad jaarlijks 650 duizend euro om illegale graffiti te verwijderen. Het is een van de redenen waarom er muren beschikbaar worden aangewezen als legale spuitplaatsen.

Het werk is maandag door gemeentereinigers verwijderd. De Finse krant Helsingin Sanomat publiceerde nog wel een foto van het werk, dat volgens de krant is geïnspireerd op graffiti uit het New York van de jaren zeventig. Volgens de locoburgemeester zelf ging het om een verbeelding van zijn oude wijk Pasila in Helsinki.

Onder het werk had hij de Engelse tekst ‘world dominance and great career moves’ geschreven (werelddominantie en geweldige carrièrestappen’), een grap die volgens Arhinmäki nu ‘maar al te waar blijkt te zijn’.