‘lllegaal en onmenselijk’: Italië weigert migranten toe te laten tenzij ziek of minderjarig

Uit de Middellandse zee geredde migranten aan boord van de Rise Above schip wachten voor de kust van Sicilië, in afwachting van toestemming om een haven binnen te varen. Beeld AP

De kapitein van het schip, de Humanity 1, weigerde zondag met de resterende 35 mensen aan boord te vertrekken. Volgens SOS Humanity, de Duitse organisatie die het hulpschip beheert, moeten alle migranten die uit zee zijn gered in aanmerking komen om te worden opgevangen. Allemaal lijden ze aan de stress van de gevaarlijke overtocht, wat reden genoeg zou moeten zijn om ze toe te laten.

De net aangetreden Italiaanse regering van de extreem-rechtse premier Giorgia Meloni wil dat echter niet, en heeft de toelatingseisen verscherpt om migranten buiten de deur te houden. Het migratiebeleid van de regering-Meloni lijkt op dat van Matteo Salvini, de rechtspopulist die in Italië twee jaar (in 2018 en ’19) minister van Binnenlandse Zaken was. Salvini, nu vicepremier onder Meloni, zei tevreden: ‘We laten ons niet meer gijzelen door deze buitenlandse ngo’s, die routes, transport en migratiepolitiek organiseren.’ De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Piantedosi, is van oordeel dat de migranten moeten worden opgevangen in de landen wier vlag de hulpschepen voeren.

Mensenrechtenorganisaties en enkele parlementariërs noemden de selectie die Italië toepast ‘lllegaal en onmenselijk’, en in strijd met het Geneefse vluchtelingenverdrag en internationale wetgeving.

Richtlijnen

De Humanity 1 had 179 migranten gered in de Middellandse Zee. Het schip had al negentien verzoeken aan havens gestuurd om ze aan land te brengen, maar geen antwoord gekregen, tot het eindelijk de haven van Catania op Sicilië binnen mocht. Meer dan honderd geredden aan boord waren minderjarig, anderen waren vrouwen met kleine kinderen. Maar 35 migranten waren gezonde volwassenen die volgens de nieuwe Italiaanse richtlijnen geen geldige grond hadden om te worden toegelaten.

Behalve de Humanity 1 wachtten zondag drie andere schepen met honderden geredde migranten aan boord op toelating tot een veilige haven. De Geo Barents, van MSF (Artsen Zonder Grenzen) mocht, na tien dagen wachten, met 572 migranten aan boord de haven van Catania in. De opvarenden zouden daar door Italië aan dezelfde selectie worden onderworpen als die aan boord van de Humanity 1.

Twee andere schepen lagen zondag nog op zee, in afwachting van toestemming een haven binnen te varen: de Rise Above (met 93 geredden) en de Ocean Viking (met 234 migranten aan boord). Vooral de situatie op de Rise Above begon precair te worden, aldus woordvoerder Hermine Poschmann. Het schip meet maar 25 meter, mensen slapen aan dek of op de vloer, voedsel en drinken raakt op. Volgens Poschmann is de spanning aan boord erg groot, vooral omdat de migranten al dagenlang land kunnen zien en niet begrijpen waarom ze daar niet heen kunnen.