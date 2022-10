Liz Truss stapt op en is daarmee de kortst zittende Britse premier ooit

De Britse premier Liz Truss spreekt donderdagmiddag de pers toe. Beeld Reuters

Truss blijft aan als premier tot er een opvolger is gevonden. Het is nog onbekend wie haar opvolgt. De Conservatieven willen zelf een nieuwe premier kiezen, zoals ze dat ook bij de laatste machtswisseling hebben gedaan. Kandidaten zijn Penny Mordaunt, Rishi Sunak en Boris Johnson. Laatstgenoemde is de favoriet onder de partijleden, maar die zullen na het debacle-Truss waarschijnlijk geen stem krijgen deze keer. Wat de Labour-oppositie betreft is de tijd rijp voor nieuwe verkiezingen. De Tories staan meer dan 30 procentpunten achter en zullen daarom niet snel hun lot willen toevertrouwen aan de Britse bevolking.

Staande voor de zwarte deur van 10 Downing Street, en naast haar echtgenoot Hugh, maakte Truss donderdagmiddag haar aftreden bekend na langdurig overleg met Sir Graham Brady, de leider van de Conservatieve fractie.

Haar positie was reeds onhoudbaar geworden toen de nieuwe minister van Financiën Jeremy Hunt maandag vrijwel haar hele begroting in de papierversnipperaar had gedaan. Ze werd gedwongen om akkoord te gaan met beleid dat min of meer was opgesteld door de man die ze had verslagen bij de strijd om het leiderschap van de partij: Rishi Sunak.

Chaos

Dinsdag beweerde partijcoryfee Michael Gove dat het niet de vraag was of ze ging aftreden, maar wanneer dat zou gaan gebeuren. Tijdens het wekelijkse vragenuurtje had Truss woensdag beloofd dat ze zou doorvechten. ‘Ik ben een vechter, geen opstapper,’ verklaarde ze stellig.

Later die dag stapte minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman op na een ruzie met Truss. In de avond werd de chaos nog groter toen Conservatieve Kamerleden gedwongen werden, op fysieke wijze zelfs, om voor de regering te stemmen. Die hardhandige handelswijze was voor veel Kamerleden de druppel. De woede binnen de fractie was zeer groot.

Na haar aantreden had Truss een grote gok genomen door zonder goede gedegen onderbouwing belastingverlagingen van omgerekend 50 miljard aan te kondigen. Dat leidde tot onrust op de financiële markten en uiteindelijk zag ze zich genoodzaakt om haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng te ontslaan. Daarmee maakte ze ook haar eigen positie zeer wankel. Truss had zich geprofileerd als een nieuwe Thatcher, maar dat bleek ze niet te zijn.

Haar premierschap was in een woord rampzalig.