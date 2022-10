Liz Truss’ beleid ontspringt in Tufton Street

Tufton Street 55 Beeld Ben Pruchnie/ Getty Images

De politieke macht in het Verenigd Koninkrijk huist traditioneel achter de beroemde zwarte deur van Downing Street 10. Maar sinds het aantreden van premier Liz Truss en de politiek-economische consternatie die haar beleid heeft veroorzaakt, gaat de aandacht uit naar een andere zwarte deur, die van een anoniem ogend huis in Tufton Street. Hier ligt de oorsprong van het beleid van de nieuwe regering, dat inmiddels zo hevig onder vuur ligt dat minister van Financiën Kwasi Kwarteng vrijdag werd ontslagen.

In deze straat in Londen, op tien minuten lopen van Downing Street, wemelt het vanwege de nabijheid van Westminster Abbey van de religieuze instellingen. Maar door de jaren heen is de straat steeds politieker geworden. Zo zijn het Emmanuel Centre en de hal van de Mothers’ Union het decor van politieke debatten, en vestigden denktanks als Open Europe, Policy Network en Policy Exchange zich hier.

Dat ‘Tufton Street’, vernoemd naar de 17de-eeuwse politicus Sir Richard Tufton, als metonymie dient voor het neoliberale dan wel rechts-libertaire beleid van de regering-Truss, is te danken aan nummer 55. In dat laat-18de-eeuwse pand zitten de denktanks en lobbygroepen waar de politieke ideeën zijn ontwikkeld die vervolgens in Downing Street zijn uitgevoerd: van bezuinigingen tot Brexit, van belastingverlagingen tot klimaatscepsis.

Taxpayers’ Alliance

Kort nadat het pand in 2009 was gekocht door het ruimtevaartbedrijf van ondernemer Richard Smith, nam de Taxpayers’ Alliance er zijn intrek. Deze rechts-libertaire pressiegroep was vijf jaar eerder opgericht door politiek strateeg en lobbyist Matthew Elliott. Driftig gebruikmakend van de Britse versie van de Wet openbaarheid van bestuur verzamelen werknemers van deze ‘alliantie’ informatie over uitgaven van de overheid, die in hun ogen vooral verspilling van belastinggeld zijn.

Met name voor rechtse kranten als The Daily Mail is de Taxpayers’ Alliance een dankbare bron van informatie, temeer omdat de eigen journalisten zelf vaak geen tijd hebben voor dergelijk diepgravend onderzoek. Leden van de groep hebben altijd nauwe banden met de media gehad. Zo droegen verhalen over ‘verspilling’ van belastinggeld er in de jaren na de kredietcrisis aan bij dat de harde bezuinigingen door het grootste deel van de bevolking werden geaccepteerd.

Oud-directeur Matthew Sinclair van de Taxpayers’ Alliance werkt nu op Downing Street 10 als economisch adviseur van premier Liz Truss en is een vertrouweling van Jacob Rees-Mogg, de minister van Economische Zaken, die momenteel fanatiek bezuinigt.

Beeld Wikipedia

Big Brother Watch

De TaxPayers’ Alliance deelde het pand lange tijd met Big Brother Watch, eveneens opgericht door Matthew Elliott. Deze pressiegroep, waarvan de naam een verwijzing is naar George Orwells klassieker 1984 en die inmiddels vanwege ruimtegebrek is verhuisd, voert campagne voor burgerlijke vrijheden en tegen te grote inmenging van de staat in het leven van burgers. De groep geniet zowel steun uit linkse als libertair-rechtse hoek.

Een van de gastsprekers bij de oprichting van Big Brother Watch was de latere Brexit-minister David Davis. In 2010 kregen de lobbyisten van Big Brother Watch de Britse belastingdienst zover om de stemherkenning van vijf miljoen burgers te wissen, data die de fiscus op onwettige wijze had verzameld.

Een van de toezichthouders van Big Brother Watch is Mark Littlewood. Deze lobbyist is tevens de directeur van het Institute of Economic Affairs (IEA), een invloedrijke thatcheriaanse denktank die om de hoek van Tufton Street is gevestigd. Sinds enkele jaren adviseert Littlewood Liz Truss, eerst toen ze nog op Buitenlandse Zaken zat en nu bij haar premierschap. Tevens treedt hij vaak namens haar op in de media. De twee hebben een goede band sinds Truss de Free Enterprise Group heeft opgezet, bestaande uit parlementariërs die affiniteit hebben met het IEA.

The European Foundation

De oudste denktank achter de zwarte deur is The European Foundation, in 1993 uit protest tegen het Verdrag van Maastricht opgericht. Tot haar dood, tien jaar geleden, gold Margaret Thatcher als de patroonheilige. Deze denktank maakte de weg vrij voor belangrijke Brexit-groepen.

Kort nadat toenmalig premier David Cameron begin 2013 een Brexit-referendum mogelijk maakte, zette lobbyist Matthew Elliott Business for Britain op. Zo’n vijfhonderd ondernemers wilden laten zien dat het bedrijfsleven niet unaniem voor het EU-lidmaatschap was. Na het gewonnen referendum werd de lobbygroep opgeheven. ‘In drie jaar tijd heeft Business for Britain de koers van de Britse geschiedenis veranderd’, schreef Elliott na de zege.

Business for Britain legde de basis voor Vote Leave, het campagneteam dat Elliott in het najaar van 2015 oprichtte met Dominic Cummings, later hoofdadviseur van Boris Johnson. Met name de rode bus met de befaamde, maar niet geheel correcte 350 miljoen aan EU-contributie die voortaan naar de Britse zorg zou gaan, bleek een voltreffer.

Inmiddels had Elliott ook Brexit Central opgericht, een nieuwswebsite die ‘een positieve visie van Groot-Brittannië na Brexit moest verspreiden’. De eerste hoofdredacteur was Jonathan Isaby, die eerder een belangrijke functie had hij de TaxPayers’ Alliance en later rechterhand van minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zou worden. De site voerde campagne voor de neoliberale Brexit-variant. Daarbij was de invloed van het Institute for Economic Affairs en Adam Smith Institute, eveneens om de hoek van Tufton Street gevestigd, erg groot. In 2020, toen de harde Brexit een feit was, hield Brexit Central op te bestaan.

Beeld Getty Images

Civitas: the Institute for the Study of Civil Society

In het pand bevindt zich ook Civitas, een denktank die zich richt op het maatschappelijke middenveld. Oprichter is David Green, die voorheen werkte op het Institute of Economic Affairs.

Civitas profileert zich als als onpartijdig, maar is een klassiek-liberale club die pro-Brexit is en neigt naar klimaatscepsis. Het onderhoudt goede banden met belangrijke politici van de Conservatieve Partij, zoals oud-minister Michael Gove en minister Kemi Badenoch. Laatstgenoemde ontving een donatie van Civitas voor haar campagne afgelopen zomer om partijleider te worden.

Een van de grote geldschieters is Nigel Vinson, Hogerhuislid en ooit vertrouweling van Margaret Thatcher. Eind jaren zeventig richtte hij de rechtse denktank Centre for Policy Studies op. Deze denttank, gevestigd op nummer 57, was volgens Thatcher een onmisbare factor in haar revolutie. Bij de buren zit ook de Initiative for Free Trade-denktank van brexiteer en Truss-supporter Daniel Hannan.

New Culture Forum

Een belangrijk wapen in de cultuurstrijd is het New Culture Forum, een denktank van de Conservatieve politicus Peter Whittle. ‘Tegenwicht bieden aan de culturele dogma’s in de media, de academische wereld, onderwijs en meer in het algemeen de Britse cultuur’, luidt het doel van de groep, die ook door Elliott wordt geadviseerd.

Dit streven komt voort uit het idee dat rechts sinds de dagen van Thatcher weliswaar het economische debat heeft gewonnen, maar dat het progressieve deel van de natie als winnaar uit de culturele strijd is gekomen, mede dankzij, zoals Antonio Gramsci het voorschreef, ‘een lange mars door de instellingen’.

Whittle en de zijnen voeren campagne voor de vrijheid van meningsuiting en tegen ‘politieke correctheid’, hetgeen tegenwoordig onder de noemer ‘woke’ valt. Het New Culture Forum heeft boeken uitgegeven met titels als Being British: What’s Wrong with It?, Brexit Revolt en Monarchy Matters, alsmede essays waarin onder meer de BBC van partijdigheid wordt verweten, de omroep die van de huidige regering flink moet bezuinigen.

Tijdens de strijd om het leiderschap van de Conservatieve Partij had Whittle zijn voorkeur uitgesproken voor Kemi Badenoch, die zich had opgeworpen als de anti-wokekandidaat. De uiteindelijke winnaar, Truss, houdt zich nu vooral bezig met haar economische revolutie, maar heeft beloofd een einde te maken aan het ‘woke-gedachtengoed’ binnen de ambtenarij.

Beeld Patrick IJzendoorn

The Global Warming Policy Foundation

Na bezuinigingen en Brexit gaat de meeste aandacht op Tufton Street nu uit naar klimaatbeleid, of beter gezegd: het matigen daarvan. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de in 2009 opgerichte Global Warming Policy Foundation. De eerste voorzitter was Nigel Lawson, een van de prominentste klimaatontkenners van het land.

Aanvankelijk deed de stichting zich voor als denktank, maar inmiddels wordt ze gezien als lobbygroep. Wie deze groep precies financiert is onbekend, maar er gaan geruchten dat er grote olie- en gasconcerns achter zitten. Een bekende financier is de eerder genoemde Baron Vinson, die ook een halve ton doneerde aan Truss voor haar campagne om partijleider en premier te worden.

Na wat slechte publiciteit is deze lobbygroep vorig jaar omgedoopt tot Net Zero Watch. Een van de leiders is Steve Baker, de Conservatief die de achter de schermen de grote Brexit-strateeg was. In haar eerste weken heeft Truss enkele maatregelen genomen die waren geopperd door deze klimaatsceptici, zoals een begin maken met fracken, groene subsidies te verminderen en meer te gaan boren naar olie en gas onder de Noordzee.