Liz Cheney, luis in de pels van Trump, verliest Republikeinse voorverkiezing in thuisstaat Wyoming

Liz Cheney hield dinsdag een toespraak nadat bekend was geworden dat ze de voorverkiezingen had verloren. Beeld Reuters

Cheney (56) had het al vaak gezegd: als haar kritiek op Donald Trump haar ondergang als Congreslid zou betekenen, dan was dat maar zo. En dinsdag was het inderdaad zover. Tijdens de Republikeinse voorverkiezing in Wyoming verloor Cheney, met slechts 29 procent van de stemmen. Tegenstander Harriet Hageman won met 66 procent.

Tegen een achtergrond van Amerikaanse vlaggen, hooibalen en een uitgestrekt weiland hield Cheney nadat haar verlies bekend was geworden een vurige toespraak. ‘Ik houd van onze partij, maar nog meer van mijn land’, zei ze. ‘Als we de samenzweringen en de leugens niet veroordelen, dan zullen de verantwoordelijken ermee wegkomen.’ Dan zal ‘Amerika nooit meer hetzelfde zijn’, aldus Cheney.

Hoewel Cheney in november niet meer zal terugkeren in het Huis van Afgevaardigden, is haar politieke carrière naar verwachting niet voorbij. Cheney zinspeelde op een gooi naar het presidentschap in 2024. ‘Nu begint het echte werk’, zei ze tijdens haar speech. ‘De grote, oorspronkelijke voorvechter van onze partij, Abraham Lincoln, werd verslagen bij de verkiezingen voor de Senaat en het Huis, maar won daarna de belangrijkste verkiezing van allemaal.’ De komende maanden zal ze de knoop doorhakken, zei ze woensdag op nieuwszender NBC.

Cheney is een van de prominentste critici van oud-president Donald Trump binnen de Republikeinse partij. Zij sprak zich uit tegen zijn leugens nadat hij de presidentsverkiezingen had verloren, stemde na de Capitoolbestorming van 6 januari 2021 voor zijn afzetting en is tevens vicevoorzitter van de parlementaire commissie die onderzoek doet naar wat zich op die dag in Washington heeft afgespeeld. Daar werd ze dinsdag door de kiezer voor gestraft.

Terwijl het Cheneys missie is geworden om Trump voor altijd uit het Witte Huis te houden, werd het de afgelopen maanden zijn doel om haar te weren uit het Congres. Bij de Republikeinse voorverkiezingen van dinsdag schaarde hij zich daarom achter Cheneys tegenkandidaat Hageman. Dat Hageman Trump in het verleden ‘racist’ en ‘xenofoob’ had genoemd, maakte niet uit – zij had Trump nodig en hij haar.

Conservatieve staat

Cheney komt uit een Republikeins nest: haar vader is Dick Cheney, die tweemaal vicepresident was onder George W. Bush. Sinds 2016 vertegenwoordigt ze de kiezers van het dunbevolkte Wyoming in het Huis van Afgevaardigden. Wyoming is een van de conservatiefste staten van de Verenigde Staten; 70 procent van de kiezers stemde er in 2020 op Trump.

Een paar jaar geleden was Cheney zelf ook nog fan van Donald Trump. Als Congreslid stemde ze met 90 procent van zijn voorstellen mee. Ze is net als Trump tegen een grote overheid en voor het recht op wapenbezit en alle ruimte voor de olie-industrie.

Maar toen Trump vorig jaar zonder bewijs bleef volhouden dat de verkiezingszege van Joe Biden op fraude berustte, veranderde Cheneys houding tegenover de oud-president, hoewel ze wist dat ze met kritiek op hem haar eigen politieke carrière in gevaar bracht. ‘Als de prijs van het verdedigen van de grondwet is dat ik mijn zetel in het Huis verlies,’ zei ze vorige maand in The New York Times, ‘dan ben ik bereid om die prijs te betalen.’

Veel andere Republikeinse politici besloten Trump de afgelopen jaren door dik en dun te steunen. Republikeinen die vorig jaar voor Trumps afzetting stemden, ruimen nu net als Cheney het veld. Trump reageerde opgetogen op Cheneys nederlaag. ‘Nu kan ze eindelijk verdwijnen in het politieke niets.’

Cheney zal de komende maanden hoe dan ook nog veel van zich laten horen als vicevoorzitter van de parlementaire commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool. Na een reeks hoorzittingen wordt in het najaar een rapport gepresenteerd.