Liveblog val kabinet: Partijbestuur SP vraagt Marijnissen opnieuw als lijsttrekker • Mirjam Bikker wil lijsttrekker ChristenUnie worden

Nu Mark Rutte er de brui aan geeft, zouden veel Nederlanders graag zien dat Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt hem opvolgt als premier. In een flitspeiling onder het Opiniepanel van EenVandaag (dat 18.000 leden telt) geeft 58 procent aan de voormalige CDA’er een acceptabele minister-president te vinden.

Omtzigt geniet steun onder zowel linkse als rechtse kiezers en zou dus een verbindend figuur kunnen zijn. Of het Kamerlid uit Twente trek heeft in het premierschap, is afwachten. De populaire politicus wil binnen enkele weken een besluit nemen over zijn toekomst. Hij zou een eigen partij kunnen oprichten, uit de politiek kunnen stappen of zich kunnen aansluiten bij de BoerBurgerBeweging. BBB-leider Caroline van der Plas heeft meerdere keren duidelijk gemaakt dat de deur van haar partij wagenwijd voor hem openstaat. Wellicht is een terugkeer naar het CDA ook een optie, hoewel daar tot nu toe geen aanwijzingen voor zijn.

Na Omtzigt heeft het opiniepanel van EenVandaag het meeste vertrouwen in Klaas Dijkhoff als premierskandidaat. Van de ondervraagden ziet 46 procent hem wel zitten als regeringsleider, maar dat zijn vooral rechtse kiezers.

De voormalig fractievoorzitter van de VVD stapte in maart 2021 uit de politiek, omdat zijn werk een te hoge tol eiste van zijn gezin. Of hij eventueel VVD-leider zou willen worden is niet bekend. De VVD presenteert nog deze week een kandidaat-lijsttrekker, zei partijvoorzitter Eric Wetzels vandaag.

Yvonne Hofs