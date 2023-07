Liveblog Kunstmatige intelligentie: FTC opent diepgaand onderzoek naar ChatGPT

De Amerikaanse handelswaakhond FTC opent een uitgebreid onderzoek naar ChatGPT. Maker OpenAI heeft inmiddels een pakket vragen ontvangen die het bedrijf moet beantwoorden. Volgens The Washington Post, dat de documenten heeft ingezien, gaat het om de vraag of OpenAI de consumentenwetten heeft geschonden door slordig om te gaan met hun data en door de reputaties te bezoedelen.

OpenAI moet nu gedetailleerde antwoorden geven op alle klachten die de FTC heeft ontvangen over ChatGPT, dat ‘valse, misleidende, kleinerende of schadelijke’ uitspraken zou hebben gedaan over individuen. Van chatbots als ChatGPT of Bard is bekend dat ze kunnen ‘hallucineren’. Dat wil zeggen dat ze lang niet altijd de waarheid vertellen of complete onzin uitkramen.

Een ander deel van het onderzoek gaat over een datalek waarbij de persoonlijke gegevens van sommige gebruikers openbaar werden gemaakt. Het zou bijvoorbeeld gaan om de chatgeschiedenis met de bot, die door anderen konden worden ingezien. Volgens OpenAI zou het om een ‘extreem klein aantal’ getroffenen gaan.

The Washington Post wijst erop dat OpenAI-topman Sam Altman een invloedrijk figuur is in het politieke debat over AI: Altman getuigde voor het Congres over mogelijke AI-wetgeving, dineerde met politici en ontmoette president Biden.

Het onderzoek van de FTC is niet alleen voor Altman een belangrijke nieuwe test, ook voor FTC-baas Lina Khan. De juriste stond bij haar aantreden, twee jaar terug, bekend als activistisch. Maar gelijk klonk ook kritiek: ze zou te onervaren zijn om het Big Tech echt moeilijk te maken. Die critici hebben tot nu toe gelijk gekregen. Eerder deze week nog leed ze opnieuw een belangrijke nederlaag. Een rechter zette een streep door Khans poging om de overname van gamemaker Activision door Microsoft te blokkeren.

Het is olie op het vuur voor de Republikeinen, die de progressieve Khan slecht leiderschap verwijten. (Laurens Verhagen)

REUTERS - FTC-baas Lina Khan

