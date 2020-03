Liveblog - Dag twee van het MH17-proces begint met het onderzoek van het Joint Investigation Team

Lees hier eerdere artikelen over de ramp met toestel MH17

In de extra ­beveiligde rechtbank op Schiphol wordt het ­proces tegen vier verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne op 17 juli 2014 gevoerd. Het megaproces kan jaren gaan duren. Welk bewijs is er en wat wordt de strategie van de verdediging? Lees hier ons MH17-dossier.

Het toestel MH17 stortte in de zomer van 2017 neer in het oosten van Oekraïne. Meteen na de ramp in 2014 vertrok OVSE-chef Alexander Hug naar de plek waar het vliegtuig neerkwam. Lees hier wat hij daar aantrof: Met de dag nam de geur van de dood toe.

Ook voormalig Volkskrant-journalist Olaf Koens was snel ter plaatse. ‘Je moet alleen aan je werk denken, niet aan de doden. Die liggen hier gewoon.’

Tegelijkertijd moest Malaysia Airlines-topman Huib Gorter in Nederland het slechte nieuws aan de nabestaanden vertellen.

In de dagen na de ramp werd meteen een repatriëringsteam samengesteld. Lees hier de reconstructie die de Volkskrant toen maakte.

De honderden lichamen werden vervolgens in een kazerne vlakbij Hilversum onderzocht.

De nabestaanden kregen meteen na de ramp hulp van familierechercheurs. Lees hier over hun ervaringen.

Ook reconstrueerde de Volkskrant de route van de Buk-installatie: hoe vraag je naar de waarheid in rebellenland?

Het Openbaar Ministerie hield meteen na de ramp al rekening met het scenario dat deze ramp strafrechtelijke consequenties zou kunnen hebben. Een jaar na de ramp vertelden ze over hun ervaringen: een ‘dagboek van het onderzoeksteam’.

Tegelijkertijd was de ramp het begin van een ingewikkeld diplomatiek spel.

Psycholoog Jos de Keijser deed onderzoek naar hun rouwproces van de nabestaanden.

Voor iedereen verliep het rouwproces anders. Zo vonden de zussen Mirjam en Sandra het vijf jaar na de ramp tijd voor een positief verhaal.

Met het MH17-proces in het vooruitzicht rijst bovendien de vraag: welke gevolgen heeft zo’n strafproces voor de nabestaanden?

Vorig jaar kondigde het OM aan dat vier verdachten worden vervolgd, het gaat niet om degenen die op de knop drukten. Lees hier meer over de rol van de vier verdachten.

Het strafrechtelijk onderzoek naar MH17 is uitzonderlijk in meerdere opzichten. Zo vervulde onderzoekscollectief Bellingcat een belangrijke rol bij het verzamelen van het bewijs.

Een van hen is een Nederlander. Hij deed in 2016 zijn verhaal over zijn speurtocht op het internet.

Ondanks al het bewijs dat het OM tot nu toe gepresenteerd heeft , blijft Rusland volhouden dat het land niet betrokken was bij het neerhalen van het MH17-toestel.

De Russen probeerden bovendien de publieke opinie over MH17 te beïnvloeden via sociale media. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek dat Rusland alles deed om de het MH17-onderzoek te dwarsbomen.