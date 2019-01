liveblog brexit-stemming

Liveblog - ‘Britse parlement moet stemmen over diverse opties’

Londen beleeft opnieuw een onzekere dag nu het Britse parlement de Brexit-deal van Theresa May met een grote meerderheid heeft verworpen. Vanavond wordt gestemd over een motie van wantrouwen tegen de Britse premier. Weet zij dit te overleven? En hoe dan verder? Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen.