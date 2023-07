Live: Zweedse premier week voor Navo-top in Washington • Aangevallen Russische journalist naar ziekenhuis in Moskou gebracht

De Zweedse premier Ulf Kristersson is vandaag op bezoek bij de Amerikaanse president Joe Biden in Washington. Belangrijkste agendapunt is de Zweedse wens om toe te treden tot de Navo. Tot nu toe houdt Turkije die toetreding tegen.

Zweden en de VS hopen volgende week een doorbraak te kunnen melden, als alle Navo-lidstaten in het Litouwse Vilnius bijeen zijn voor hun jaarlijkse top. Maar daar is deze week nog heel wat diplomatiek werk voor nodig.

Turkije vindt dat Zweden meer werk moet maken van het aanpakken van aanhangers van de Koerdische beweging PKK, die door Turkije als terreurorganisatie wordt beschouwd. Recent zijn er in Zweden zaken begonnen tegen mensen die gelieerd zijn aan de PKK en is de uitlevering van een Koerdische man aan Turkije toegestaan.

Een ander punt van bezwaar is dat Zweden meerdere keren heeft toegestaan dat activisten een koran hebben verbrand. In januari verbrandde de extreem-rechtse activist Rasmus Paludan een koran bij de Turkse ambassade in Stockholm. Daarop schortte Turkije de onderhandelingen over Navo-lidmaatschap op. Vorige week verbrandde een Iraakse immigrant een koran naast een moskee in Stockholm. Ook daar reageerde Turkije verbolgen op.

De ontmoeting tussen Kristersson en Biden is vooral bedoeld om te laten zien dat de Verenigde Staten vierkant achter Zweden blijven staan, ondanks de Turkse bezwaren. Morgen staat er een ontmoeting in Brussel gepland tussen Zweden, Turkije en Finland, onder leiding van Navo-baas Jens Stoltenberg.

Joram Bolle