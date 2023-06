Live: Zware luchtaanvallen op burgerdoelen in diverse Oekraïense steden • Landmijnen op drift geraakt na doorbraak Kachovka-stuwdam

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van maandag 12 juni:

• Het Oekraïense leger zegt de dorpen Blahodatne, Neskoetsjne, Makarivka en Storozjeve in het westen van de provincie Donetsk, te hebben heroverd. Ook de dorpen Novodarivka, Levadne en Lobkove in de provincie Zaporizja zouden weer in Oekraïense handen zijn.

• In Duitsland is maandag de grootste Navo-oefening ooit van start gegaan. Meer dan 250 vliegtuigen uit 25 landen trainen de komende twee weken gezamenlijk in het Europese luchtruim.

• Als gevolg van de overstromingen na het instorten van de Kachovka-stuwdam zijn tot nu tien doden gevallen, meldt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko. Er worden nog zeker 42 mensen vermist.

