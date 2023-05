Live: ‘Zuid-Afrika vraagt Poetin om niet naar BRICS-top te komen vanwege arrestatiebevel’ • Tientallen gewonden bij luchtaanval

De vele en onduidelijke wijzigingen die Poetin doorvoert in de militaire top, verhinderen een gecoördineerde militaire campagne. Dat schrijft het Institute for the Study of War (ISW) in hun laatste rapport over de oorlog.

Dat Poetin weigerde om één – zichtbare – opperbevelhebber aan te wijzen tijdens het begin van de oorlog in Oekraïne heeft volgens het onderzoeksinstituut nog altijd ‘invloed op de militaire operatie door factievorming, onduidelijke machtsstructuren en onrealistische verwachtingen’. ISW denkt dat Poetin aanvankelijk niet één leidinggevende wilde benoemen omdat hij een snelle overwinning verwachtte en deze zelf wilde claimen. In januari werd Valeri Gerasimov naar voren geschoven als de hoogste militair in rang in Oekraïne, waarschijnlijk omdat Poetin ontevreden was over de vorderingen die het Russische leger boekte.

Andere wisselingen in de militaire top werden door Poetin vaak ‘onduidelijk of voorzichtig bekendgemaakt’ om zichzelf te beschermen tegen kritiek. Onlangs verdween opnieuw een prominente figuur naar de achtergrond. Michail Mizintsev, de Russische onderminister van Defensie, werd ontslagen, bevestigde het Russische leger. Een reden voor het ontslag werd niet gegeven. Het ligt in de lijn der verwachting dat de grote logistieke problemen en wapentekorten waar het Russische leger mee kampt, ermee van doen hebben.

Mizintsev staat bekend als ‘de slager van Marioepol’. Hij had de leiding over het beleg van de Zuid-Oekraiense havenstad die vrijwel volledig in de as werd gelegd. Hij wordt opgevolgd door generaal Alexej Koezmenkov, voorheen plaatsvervangend directeur van de Russische Nationale Garde.

AFP

Abel Bormans