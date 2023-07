Live: Zowel Oekraïne als Rusland komen nauwelijks vooruit bij gevechten • Graandepot in havenstad Odesa verwoest

Bij een drone-aanval op de bezette Krim is een munitiedepot geraakt, meldt de door Rusland geïnstalleerde gouverneur van het schiereiland op Telegram. Daarbij zou ook een residentieel gebouw in de buurt zijn geraakt.

Het depot staat in de stad Dzjankoj, een belangrijk militair bolwerk van de Russen. Zo ligt er een militair vliegveld en is de stad een belangrijk knooppunt voor de bevoorrading van het Russische leger in het zuiden van Oekraïne. Dzjankoj is vaker doelwit van drone-aanvallen vanuit Oekraïne. Kyiv eist dergelijke aanvallen op bezet of Russisch gebied doorgaans niet openlijk op.

Of het munitiedepot door de explosie van de drone is geraakt of is beschadigd door neerkomende brokstukken, valt niet op te maken uit de woorden van de gouverneur. Ook is niet duidelijk hoe groot de schade is. Wel kondigde hij aan dat trein- en wegverkeer in de omgeving ‘uit veiligheidsoverwegingen’ zijn stilgelegd.

Volgens de gouverneur heeft de Russische luchtverdediging elf drones boven de Krim neergehaald. Zijn beweringen zijn niet onafhankelijk geverifieerd.

Niels Waarlo