Live: Zes doden bij raketaanvallen Odesa, Kramatorsk en Kostjantynivka • ‘Bezoek hoofd atoomagentschap aan kerncentrale Zaporizja uitgesteld’

Het bezoek van Rafael Grossi, directeur van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), aan de kerncentrale bij Zaporizja is uitgesteld. Het Russische persbureau Ria meldt dat Grossi’s gezelschap nog niet bij de centrale is gearriveerd, maar geeft daarvoor geen verklaring.

De IAEA-directeur zou vanochtend langsgaan bij de kerncentrale, die in door Rusland bezet gebied ligt. Aanleiding is de doorbraak van de Kachovkastuwdam, die grote gevolgen kan hebben voor de centrale. Na het instorten van de dam loopt het stuwmeer leeg dat de centrale gebruikt voor zijn koelwatervoorziening. Volgens het IAEA is er op dit moment nog geen tekort aan koelwater, maar het agentschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Gisteren had Grossi in Kyiv een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Zijn bezoek aan de centrale vindt mogelijk later vandaag plaats.

Daan de Vries