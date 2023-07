Live: Zelensky wil grenzen met Belarus beter verdedigen

Oekraïne gaat de grens met buurland Belarus beter beschermen. Dat kondigde de Oekraïense premier Volodymyr Zelensky aan in zijn avondlijke videotoespraak. Het land heeft de kant van Moskou gekozen in de strijd tegen Oekraïne.

Het Russische leger heeft Belarus gebruikt als springplank om Oekraïne binnen te komen sinds Moskou het land binnenviel in februari vorig jaar. Ook zijn duizenden Russische soldaten gestationeerd in Belarus, waar ze trainen voor aanvalsmissies. Toch geloven experts niet dat een Russische aanval vanuit Belarus heel waarschijnlijk is.

Oekraïense militairen zouden volgens Kyiv vooruitgang boeken in het tegenoffensief tegen de Russische invasiemacht. Dat wordt echter bemoeilijkt door het grote aantal landmijnen dat Rusland op het slagveld heeft achtergelaten. (ANP)