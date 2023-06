Live: Zelensky tevreden over vooruitgang • Letland stopt met afgifte van visa aan Russen

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van maandag 26 juni:

• De Russische president Vladimir Poetin heeft maandagavond in een zeer korte televisieverklaring gereageerd op de muiterij van Wagner zaterdag. Hij zei dat Wagner-soldaten of voor het Russische leger kunnen gaan werken, of naar Belarus kunnen gaan.

• Ook Wagner-leider Jevgeni Prigozjin heeft in een audiobericht voor het eerst sinds zaterdagavond weer van zich laten horen. Hij zegt dat de opmars een ‘demonstratie’ was om Wagner te redden, en nooit bedoeld om Poetin omver te werpen.

• Over de al dan niet gemaakte afspraak met de Russische regering, zeggen Prigozjin en Poetin zeer weinig, dat blijft zeer onduidelijk. Ook is niet bekend waar Prigozjin verblijft. De strafzaak tegen Prigozjin is nog niet komen te vervallen, melden Russische media.

