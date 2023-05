Live: Zelensky: Russen bij Bachmoet teruggedrongen • ‘Russisch parlementslid gewond bij raketaanval Oekraïne’

Dit was het belangrijkste nieuws over de oorlog in Oekraïne van vrijdag 12 mei:

• Bij een tegenaanval in Bachmoet heeft Oekraïne volgens een woordvoerder van het leger ‘250 meter tot anderhalve kilometer terreinwinst’ geboekt.

• President Zelensky heeft een plan goedgekeurd om het strafrecht en de wetshandhaving te hervormen, een belangrijke stap op weg naar het EU-lidmaatschap.

