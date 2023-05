Live: Zelensky ook naar Huis ten Bosch voor ontmoeting met koning • Rutte: geen taboes bij wapenleveringen, discussie over F-16’s loopt nog

Voor de Oekraïense president Zelensky is zijn bezoek van vandaag het eerste aan Nederland sinds het begin van de invasie. De afgelopen maanden bezocht Zelensky wel al verscheidene andere westerse landen. We bellen met oud-Rusland-correspondent Tom Vennink.

Wat is de reden dat Zelensky Nederland bezoekt?

‘Zelensky moet telkens iets nieuws bedenken om de aandacht voor Oekraïne vast te houden in het buitenland. Eerst deed hij dat met video’s op sociale media, daarna kwamen de videotoespraken voor buitenlandse parlementen en bijvoorbeeld bij filmfestivals. Daarna gingen regeringsleiders, acteurs en andere beroemdheden bij hem op bezoek in Kyiv. Nu heeft hij weer iets nieuws bedacht.

‘Zelensky is al naar de Verenigde Staten en andere Europese landen geweest. Nu is Nederland aan de beurt. Het valt wel op dat Nederland vrij vroeg in het rijtje staat: Zelensky is bijvoorbeeld nog niet in Duitsland geweest. Het laat zien dat Zelensky Nederland een belangrijke partner vindt.’

En waarom komt Zelensky uitgerekend op de dag van de Dodenherdenking?

‘Deze dag is voor Nederlanders enorm belangrijk. Voor Zelensky is dat een goede mogelijkheid om aandacht te vragen voor de oorlog in zijn land. Hij kan Nederlanders eraan herinneren dat het weer oorlog is in Europa en dat Rusland tegengehouden moet worden. Zelensky is zelf Joods. Zijn grootouders hebben de Holocaust overleefd. Ik verwacht zeker dat Zelensky in zijn toespraken vandaag zal ingaan op Dodenherdenking.’



Wat vindt Oekraïne van de rol van Nederland tot dusver?

‘Voor een klein land speelt Nederland best een belangrijke rol. Nederland is bereidwillig geweest om militaire steun te verlenen, maar ook om bij te dragen aan het strafrechtelijk aanpakken van Rusland. Nederland staat in Oekraïne bekend als plek waar het Internationaal Strafhof staat. Veel Oekraïners hopen dat Poetin uiteindelijk in Den Haag berecht zal worden.’



Pepijn de Lange

In een eerdere versie van dit bericht stond dat Zelensky’s ouders de Holocaust hadden overleefd. Het gaat echter om zijn grootouders.