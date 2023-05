Live: Zelensky ontmoet Indiase premier Modi en andere wereldleiders op G7-top • Oekraïense legereenheid vreest snelle val van Bachmoet

De Oekraïense 46ste luchtmobiele brigade schrijft op Telegram dat de val van Bachmoet aanstaande is. ‘Vandaag of morgen (in principe is het moment niet belangrijk) zullen ze (de Russen, red.) het grondgebied van de stad, of liever de ruïnes ervan, bezetten.’ De legereenheid benadrukt dat dat niet het einde van de oorlog is. ‘Onmiddellijk daarna zullen ze te maken krijgen met nieuwe verdedigingslinies buiten de stad en problemen op hun flanken.’

De 46ste luchtmobiele brigade is een van de laatste eenheden die Oekraïens terrein verdedigen in de stad Bachmoet. Het Russische leger probeert de stad al bijna een jaar lang in te nemen, en heeft haar inmiddels bijna volledig in handen. In de afgelopen week heeft Oekraïne echter enkele succesvolle tegenaanvallen uitgevoerd in de omgeving van Bachmoet. Rusland zou als reactie meerdere bataljons naar de stad hebben gestuurd voor een snelle overwinning.

AP - Een gewonde Oekraïense soldaat wordt een veldhospitaal in de buurt van Bachmoet binnengedragen.

Hoe lang het zal duren voordat Bachmoet valt, is echter lastig te zeggen. Militaire bloggers op de hand van huurlingenleger Wagner, dat een belangrijke rol speelt in het offensief van Russische zijde, beweerden gisteren al dat de stad was ingenomen. Het officiële Telegramaccount van de huurlingen beweert dat de Oekraïners nog maar 600 vierkante meter van de stad controleren

Maar volgens de gezaghebbende denktank Institute for the Study of War zijn er ‘geen aanwijzingen dat Oekraïense strijdkrachten een gecontroleerde terugtrekking uitvoeren uit hun overgebleven posities in de stad, of dat de aanvallen van Wagner op korte termijn dreigen alle resterende Oekraïense posities in te nemen’.

Maarten Albers