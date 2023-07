Live: Zelensky maant regering tot zuinigheid: ‘Overwinning eerst’ • Minister biedt ontslag aan

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft er bij zijn regering op aangedrongen om de uitgaven in oorlogstijd strak in de hand te houden. Zijn oproep leidde er onder meer toe dat de minister van Cultuur, voorvechter van een reeks spraakmakende en kostbare projecten, zijn ontslag heeft aangeboden. Of dat ook is aanvaard is nog niet duidelijk.

'In een tijd van oorlog moet de meeste aandacht van de staat en daardoor ook de meeste financiële middelen van de staat naar defensie gaan', zei Zelensky donderdagnacht in een videotoespraak, verwijzend naar een gesprek dat hij eerder had met premier Denys Shmyhal.

Hij vertelde de premier onder meer dat hij alternatieve financiering moest zoeken voor projecten 'die echt nodig zijn'. Wat Zelensky betreft gaat het om diverse sectoren, waaronder ook cultuur. 'Musea, culturele centra, symbolen, televisieseries zijn belangrijk, maar we hebben andere prioriteiten', aldus de president.

Zelensky, zelf een tv-acteur, -komiek en -auteur voordat hij de politiek inging, zei dat hij een beroep had gedaan op lokale gemeenteraden om terughoudendheid te betrachten, zodat 'mensen het gevoel krijgen dat de begrotingsmiddelen eerlijk en correct worden gebruikt. Kasseien, stadsversieringen, fonteinen zullen moeten wachten. Overwinning eerst.'

Ook vroeg hij Shmyhal 'te overwegen om' de minister van Cultuur en Informatiebeleid Olexander Tkachenko te vervangen. Binnen een uur zei Tkachenko dat hij zijn ontslag had ingediend, zonder zich te verontschuldigen voor zijn projecten.

'Cultuur in oorlogstijd is belangrijk, want deze oorlog gaat niet alleen over territorium, maar ook over mensen - ons geheugen, geschiedenis, taal en creativiteit ondanks de oorlog', schreef Tkachenko, die een televisiezender leidde voordat hij de politiek inging, op Telegram.

'Private en overheidsfinanciering voor cultuur in oorlogstijd is niet minder belangrijk dan voor drones. Cultuur is het schild voor onze identiteit en onze grenzen', aldus Tkachenko. (Reuters/Redactie)