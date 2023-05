Live: Zelensky in Rome: Italië staat ‘volledig aan Oekraïense kant’ • Slowakije heft importverbod landbouwproducten Oekraïne op

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is vanochtend aangekomen in Italië. Hij is geland op de luchthaven van Rome. Tijdens zijn verblijf in de Italiaanse hoofdstad ontmoet Zelensky de Italiaanse premier Giorgia Meloni, president Sergio Mattarella en paus Franciscus.

Zelensky heeft al eerder contact gehad met de paus. Twee dagen na het begin van de Russische invasie belde de paus hem om zijn steun te uiten voor de ‘tragische gebeurtenissen’ in Oekraïne. Sindsdien heeft de paus herhaaldelijk opgeroepen tot vrede. Twee weken geleden zei hij dat het Vaticaan werkt aan een ‘vredesmissie’ voor de oorlog in Oekraïne, maar wat dat behelst, is niet duidelijk.

Eerder deze week ontmoette paus Franciscus de vertrekkende Russische ambassadeur in het Vaticaan. Volgens Italiaanse media gaf de paus de ambassadeur tijdens die ontmoeting een brief mee voor president Vladimir Poetin.

AP - Bij het presidentieel paleis in Rome is zaterdag extra politie op de been.

Ook met Meloni heeft Zelensky al eerder gesproken. In februari van dit jaar bracht de Italiaanse premier een bezoek aan Kyiv, waar zij Zelensky ervan verzekerde dat Italië zijn steun aan Oekraïne zou voortzetten. Eerder ontmoetten de twee regeringsleiders elkaar al kort in Brussel.

Zelensky’s bezoek aan Rome past in een reeks eerdere reizen van de Oekraïense president naar het buitenland. De afgelopen maanden bezocht hij al verscheidene westerse landen, waaronder Nederland vorige week. Met die bezoekjes probeert Zelensky de buitenlandse aandacht voor Oekraïne vast te houden. Naar verwachting reist Zelensky na zijn bezoek aan Rome door naar Duitsland.

Pepijn de Lange